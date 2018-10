Nuove Soluzioni Progettuali Per Una Casa in Continua Evoluzione

Dai semplici complementi d’arredo alle soluzioni progettuali e decorative più complesse, un mondo casa in continua evoluzione, in cui il design entra da protagonista.

Ecco i complementi più hot del momento.

L’essenza della magia

“C’è della magia nel modo in cui un profumo riesce a trasportarci altrove, nello spazio e nel tempo”, spiega Marcel Wanders, che per Alessi ha firmato “The Five Seasons”, collezione di oggetti per esperienze multisensoriali di Home Fragrance: essenze, diffusore a foglie, candele, nebulizzatore, portacandela e spegni candela (sopra, Bzzz, in zama cromata). Un inno alla natura e alle quattro stagioni, ciascuna identificata da una fragranza, cui se ne aggiunge una quinta, la Trascendenza.

Décor rinascimentale

Nella collezione Arte 2018 di Agena, il tessuto per imbottiti La Dogaressa, tridimensionale e molto strutturato, si ispira ai decori rinascimentali degli abiti delle mogli dei dogi veneziani. In misto cotone, lino, poliestere ed altre fibre, viene proposto con altezza di 142 cm, in sei varianti di colore, al prezzo di 130,80 euro al metro.

Sound senza fili

Consentono di liberare il suono grazie alla funzione Bluetooth con una portata di 10 metri, gli auricolari Nivå di Sudio, distribuiti in Italia da Suonolite. Un modello full wireless dal design minimalista nordico, tipico di Sudio, dotato di tecnologia Bluetooth 4.2 e di 3,5 ore di autonomia, con una custodia di ricarica per 4 cariche aggiuntive che porta l’autonomia a 17,5 ore.

Vero colore in bagno

La visione progettuale dell’ambiente bagno di Emanuele Pangrazi si esprime con True Colors, a marchio Bleu Provence. Una collezione di lavabi in differenti dimensioni (mini size 26 cm; vanity size 42 cm; small size 60 cm; large size 90 cm; lavabo doppio 120 cm; angolare 42,5 cm), la cui superficie interna e esterna è personalizzabile nei colori bianco, nero, grigio, tabacco, giallo, rosso, verde, azzurro, lilla, fucsia, abbinabili anche alla rubinetteria e alla piletta di raccordo all’impianto.

Icona in versione black

La Pendant Lamp A331 Beehive di Artek, disegnata da Alvar Aalto nel 1953 per l’università finlandese di Jyväskylä e divenuta icona di illuminazione, viene presentata nella finitura nera. Una versione che, come quella originaria in colore bianco, ne conferma il valore scultoreo e decorativo, ispirato alla forma di un alveare, da cui prende il nome (beehive, in inglese).

L’edificio cambia faccia

Rose Garden (sopra) e Vertical Garden (a destra) sono le carte da parati per esterni di Instabilelab, realizzate su supporto Fibratex, tessuto in fibra di vetro con finitura ordita a trama stretta, trattato con Tex Dekor, resina dalle specifiche proprietà per il rivestimento delle pareti esterne.

La porta invisibile

Le porte di Sistemi RasoParete si integrano perfettamente nella superficie muraria con tinture e finiture personalizzabili, ma anche con carte da parati o altre applicazioni. Sono dotate di serrature magnetiche o di maniglie a scomparsa con brevetto esclusivo, per soluzioni davvero invisibili e senza alcun limite progettuale: da spingere, tirare o bilico, di forma rettangolare o trapezoidale, ad anta singola o doppia anta, simmetriche o asimmetriche.

Design in marmo

Stoneland è la collezione di complementi, lampade e accessori realizzati, con la direzione artistica dello studio Tagmi, da StoneLab Design, marchio di oggettistica e arredamento per la casa, creato da Martelli Marmi e MarmoForniture, nel settore lapideo da 50 anni. Ne fa parte Contrappesa, lampada a sospensione in quattro combinazioni: marmo Nero Antigua & Onice + ottone lucido; marmo Black and Gold + ottone lucido; marmo Breccia capraia + ottone ramato; marmo Fior di Pesco + ottone ramato.

Tavolini ad effetto

Comunicano un’idea di leggerezza e di sospensione, i tavolini della collezione Ed di My Home Collection, firmata da Design AngelettiRuzza. Presentano una base in acciaio verniciato su cui poggia il piano in legno laccato, in marmo o cristallo fumé, con spessore 12 mm. Le dimensioni: 100×100 cm, con altezza di 33 cm.

