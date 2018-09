Le Novità di Haier: Elettrodomestici Innovativi Ed Intelligenti

Gli elettrodomestici hi-tech di Haier

Dal 31 agosto al 5 settembre scorso, IFA (Internationale Funkausstellung) Berlin, la fiera internazionale dell’elettronica, ha messo in mostra prodotti e novità di oltre 1500 espositori da circa 50 paesi.I grandi nomi dell’Hi Tech, dagli elettrodomestici agli smartphone, dalle televisioni ai dispositivi per la smart home, wearable, droni e robot e in genere tutta l’elettronica di consumo, hanno proposto il meglio dell’innovazione tecnologica sul mercato.

Nella storica fiera della capitale tedesca, Haier, la multinazionale cinese di elettrodomestici ed elettronica di consumo, presente in più di 100 paesi con impianti produttivi, filiali e centri di design, primo marchio al mondo nel settore degli elettrodomestici innovativi e intelligenti, ha presentato un ricco catalogo che ha visto protagonisti i prodotti legati al freddo e al lavaggio, con frigoriferi e lavatrici che mandano in scena il futuro.

Le novità di Haier

Un futuro già possibile e a portata di mano, secondo un concept di casa connessa destinato a cambiare e migliorare la quotidianità. Ed ecco tutte le novità di Haier.

F+ di Haier: il rivoluzionario frigorifero multi-door che mantiene gli alimenti freschi più a lungo

Haier, marchio numero uno al mondo sul mercato dei grandi elettrodomestici*, arriva all’IFA 2018 di Berlino con F+, il frigorifero multi-door a cinque porte che rappresenta il massimo della ricerca di Haier nello sviluppo di tecnologie che prolunghino il più a lungo possibile la freschezza degli alimenti. Nato per soddisfare le attuali esigenze del consumatore, F+ è il primo apparecchio in cui ogni minimo spazio è stato espressamente progettato per ottimizzare la conservazione.

F+ combina estetica e praticità, con la sua porta in vetro ultrapiatta dotata di finiture in metallo, l’angolo di apertura di 90° ed il design Easy Access nel congelatore. F+ è dotato del cassetto Auto Drawer Opening: un compartimento con una capacità di 30 kg apribile con un semplice tocco sul display LED integrato.

Haier presenta InstaSwitch: una nuova generazione di congelatori verticali connessi

Un’altra novità di Haier è InstaSwitch, un congelatore verticale con un’unica porta che può essere convertito in frigorifero, a seconda delle esigenze del consumatore. Dotato delle più avanzate tecnologie, questo congelatore ha un’ampia capacità e può essere suddiviso in scomparti controllati separatamente, ideali per conservare un gran numero di alimenti nelle condizioni migliori per ognuno di essi.

InstaSwitch di Haier è stato sviluppato per garantire la massima praticità d’uso e l’ottimale conservazione degli alimenti. Quando InstaSwitch è in modalità di congelazione, il compartimento FresherZone consente di surgelare rapidamente gli alimenti fino a -26°C, contribuendo a conservare le sostanze nutrizionali e ad eliminare i batteri, per ottenere alimenti che restano a lungo più freschi e sani. In modalità frigorifero, il vano FresherZone mantiene invece una temperatura costante di 4°C, in cui gli alimenti, anche i più delicati come carne o pesce, vengono conservati ad una temperatura ideale.

Super Drum di Haier: risultati professionali di lavaggio e asciugatura a casa propria

La serie Super Drum è una lavasciuga innovativa che garantisce risultati professionali e massima cura del bucato, direttamente a casa propria. Combinando grande capacità e design sottile, Super Drum è una rivoluzionaria soluzione all-in-one per il lavaggio, l’asciugatura e il refresh con ciclo di vapore. I risultati saranno impeccabili sotto tutti i punti di vista.

Uno dei punti di forza della lavasciuga Super Drum è la presenza del programma i-Refresh, che utilizza la tecnologia a microvapore per trattare i vestiti senza che questi entrino in contatto diretto con acqua e detersivo. I-Refresh elimina gli odori e le pieghe vengono considerevolmente ridotte rispetto ad un tradizionale ciclo di lavaggio. Tale programma è perfetto non solo per gli abiti più delicati o per i completi, ma è utilissima ed efficace su tutti i tipi di tessuto.

In più, la funzione di riordino automatico di Amazon Dash Replenishment costituisce un altro utile vantaggio. Grazie ad essa, Super Drum riordinerà automaticamente il detersivo e l’ammorbidente quando stanno per terminare. Sarà sufficiente impostare la modalità Dash Replenishment nell’applicazione Haier U+ per mettere finalmente termine alla preoccupazione di ritrovarsi improvvisamente a corto di detersivo o ammorbidente.

Haier Duo Dry: doppio cestello per lavare e asciugare contemporaneamente

Una nuova serie di lavasciuga con design a doppio cestello. Haier Duo Dry è una soluzione che consente alle famiglie di risparmiare tempo, eliminando la necessità di attendere tra i differenti cicli di lavaggio e asciugatura, e di risparmiare spazio in casa senza rinunciare a capacità e versatilità.

Con Duo Dry, Haier ha rivoluzionato il modo in cui le famiglie lavano e asciugano il bucato. Dotata di due cestelli distinti, con i quali è possibile avviare due cicli di lavaggio indipendenti, il punto di forza di Duo Dry è il cestello più grande, che può essere utilizzato anche in modalità asciugatura.

Grazie all’intuitivo schermo touch a colori la selezione di programmi è semplificata, mentre grazie all’altezza del cestello superiore, il carico/scarico del bucato risulta facilitato.

