Le Novità di Faber a Eurocucina FTK 2018

Faber a Eurocucina 2018 presenta 21 nuovi modelli tra novità, concept, tecnologie innovative e la collaborazione col designer Carlo Colombo.

Sono tante le novità di Faber presentate a Eurocucina 2018 in termini di stile e tecnologia.

Faber, l’azienda che ha inventato la cappa da cucina nel 1955, ha presentato a Eurucocuna 2018, ben 19 modelli inediti, 2 concept futuristici, tecnologie e soluzioni innovative e la collaborazione con uno dei più importanti architetti italiani, Carlo Colombo.

Ed ecco le novità più importanti e innovative:

La cappa lampadario Glow

Sotto i riflettori Glow, l’esclusiva cappa lampadario realizzata da Faber in collaborazione con Carlo Colombo, archistar italiana di fama mondiale. Un modello esclusivo, dal design raffinato, che rende protagonista la luce grazie al nuovo Led circolare a bassissimo consumo. Dotato dell’esclusiva tecnologia “up & down”, questo modello dialoga con i piani cottura Faber grazie ai comandi integrati che permettono di gestire tutte le funzioni della cappa.

Faber presenta Glow, la cappa firmata da Carlo Colombo

Nella versione aspirante top di gamma, è anche dotato dell’esclusiva tecnologia Airlane, che consente di eliminare il tubo di connessione con il soffitto. Una soluzione ottenuta grazie a studi approfonditi di fluidodinamica che permettono di attivare un “condotto virtuale” con un secondo motore posto sul controsoffitto.

L’innovativa tecnologia Airlane è applicabile a tutti i nuovi modelli F-light, Odette, Cèline e Belle, cappe che fanno il loro debutto sul mercato raccontando le novità, in termini di forme e colori, con le quali Faber ha pensato i modelli di questa linea.

L’innovativo Sistema di cottura Galileo

Design e classe energetica A+++ sono solo due delle caratteristiche di Galileo, speciale sistema di cottura con aspirazione integrata con un motore davvero unico, perché waterproof e salvaspazio.

Il sistema è dotato di un contenitore di grande capacità che, unito all’esclusivo motore, waterproof, garantisce il funzionamento del sistema anche nel caso di caduta accidentale di liquidi. In più il suo corpo è concentrato solo nella parte centrale del mobile in cui è incassato, e quindi può essere circondato da un cassetto a forma di U, utile per contenere oggetti utili in cucina.

Tocco finale sono i comandi touch slider e la cappa integrata nel piano cottura, caratterizzata da linee che si intersecano tra loro fino a richiamare e formare il logo Faber posto al centro del modello.

La linea Still Line

Dall’attenzione di Faber per l’ambiente e per la riduzione dell’inquinamento domestico e acustico nasce Still Line, una linea composta da tre diversi modelli che si distinguono per grande risparmio energetico e per la maggiore silenziosità.

Si chiamano Onyx – C (Ceiling), Onyx – V (Vertical) e Onyx – T (T-Shape): tre soluzioni diverse, a soffitto, verticali e a T rovesciata, per soddisfare le esigenze abitative più differenti, accomunate da un elegante pannello nero in vetro abbinato a un forte corpo in acciaio.

Un elemento che in Onyx – T è impreziosito da una sottile luce LED. Still Line è un perfetto equilibrio tra design e tecnologia, con linee decise che raccontano prodotti affidabili e sicuri.

A caratterizzare la linea, la Sil & Still Technology, la soluzione studiata da Faber per ottimizzare aerodinamicamente i flussi d’aria e isolare in modo mirato i punti critici. Classe energica A++, ha una rumorosità di soli 52 dB (A) ad aspirazione 400 m3/h, conferendo ai modelli Still Line le performance best in class sul mercato.

