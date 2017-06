Novità Design: Nuovi Approcci alla Funzione

Novità Design: un mondo di progetti che esplorano tutte le potenzialità della forma e della tecnologia per stimolare nuovi approcci alla funzione.

I classici per i 100 anni

Finland 100 è la famiglia di Classici by Alvar Aalto presentata da Artek per celebrare il centenario dell’indipendenza della Finlandia.

Tavoli e tavolini della collezione L-Leg, che il grande architetto disegnò 85 anni fa, sono proposti in una speciale edizione in cui la laccatura bianco pietra (Stone White) viene abbinata a quattro varianti colorate di Linoleum: un refreshing stilistico che accentua la sobria e intramontabile eleganza di questi prodotti.

www.vitra.com

L’alfabeto della luce

Firmato da Gruppo BIG, il progetto Alphabet of Light di Artemide si è aggiudicato il Red Dot Award nella categoria Best of the Best.

Elementi luminosi modulari, lineari e curvi, composti grazie all’ausilio di giunti, come sorgenti di luce che si esprime nello spazio con parole e segni grafici.

www.artemide.com

La Placca 3.0

TECElux Mini è la placca di comando elettronica in cristallo con attuatore touch a doppio scarico.

Minimale ed essenziale, per qualsiasi ambiente bagno, in dimensioni 22×15 cm, è dotata di un sensore di avvicinamento che aziona il funzionamento sfiorando appena l’area dei tasti o anche, se si preferisce, senza alcun contatto fisico.

www.tece.it

Una pioggia di luce

Presentato ad Euroluce, nell’ultimo Salone di Milano, Mozaik, design di Davide Oppizzi | D Cube, è una superficie luminosa composta da più elementi sospesi che scendono dal soffitto come una pioggia di meteoriti.

Realizzata in ottone spazzolato, acciaio laccato, fibra di vetro e fili di tessuto colorato personalizzabili, è disponibile in diversi formati e modelli: a sospensione, pannelli, lampadari e anche nella

versione da terra o da comodino.

www.designheure.com

Lo scrigno della memoria

Ego è l’uovo nero intelligente che contiene una memoria privata portatile wireless, interagendo con la app dedicata e la base di ricarica, senza l’utilizzo di internet, garantendo così la sicurezza del contenuto.

Accessibile tramite una connessione wi-fi direct e una password riservata, è un supporto con fotocamera integrata per selezionare e archiviare documenti e informazioni personali attraverso due anime: Archive e Book.



La base d’appoggio ne consente la ricarica ad induzione e il backup dei dati contenuti nell’archivio principale.

www.egoprivate.com

Dalla Sicilia con Amore

Dolce&Gabbana firmano per Smeg una collezione di piccoli elettrodomestici dall’estetica tutta siciliana.

Un concept come ulteriore materializzazione del progetto Sicily is my Love, che i due stilisti applicano a tostapane, spremi agrumi, macchine del caffè, bollitori, frullatori, impastatrici ed estrattori di succo, per celebrare la tradizione della cucina italiana e le sue radici.

www.smeg.it

Le Dimensioni della Versatilità

Corfù è il letto di Bontempi Casa Letti Design proposto in quattro versioni, ognuna della quale in sei dimensioni, per assecondare ogni esigenza.

Disegnato da Maurizio Varsi, ha una struttura in legno imbottita e rivestita in tessuto, totalmente sfoderabile e lavabile, o in pelle e pelle ecologica, in un’ampia palette cromatica.

In foto, la versione H25 da 160 cm, con contenitore basic, rete ortopedica a doghe a portanza differenziata, meccanismo di sollevamento e rivestimento in tessuto rosso completamente sfoderabile e lavabile.

www.bontempilettidesign.it

Design & Musica

BeoSound Shape è il sistema di diffusori modulari wireless a riquadri esagonali di Bang & Olufsen da disporre a parete, in configurazioni libere e illimitate, per vivere un’esperienza musicale

completa. L’hub di connettività BeoSound Core, nascosto dietro un esagono, consente di diffondere musica di alto livello in modalità wireless dai dispositivi mobili, con tecnologie di streaming come AirPlay, Chromecast integrato o Bluetooth.

In una vasta gamma di colori e tessuti di Kvadrat, sarà disponibile nei punti vendita del marchio a partire dal prossimo mese di agosto.

www.bang-olufsen.com

Forme d’arte

“Sandrino the Butcher” è il primo progetto di Art-Design in edizione limitata di Visionnaire, ideato da Alessandro La Spada e presentato nelle vetrine londinesi di Harrods nell’ambito del programma Art Partners del celebre store.

Manufatti che esplorano il fascino della forma come arte visiva, realizzati in edizione numerata.

www.visionnaire-home.com

www.alessandrolaspada.it

Il letto in valigia

Con il marchio di Fabbrica Pelletterie Milano e la firma di Marc Sadler, la Bank Collection si ispira al nomadismo metropolitano per dar vita ad una linea esclusiva di valigie unisex in 8 diverse misure e in materiali molto resistenti, all’interno delle quali si celano doghe pieghevoli in legno che sviluppano un comodo letto fino a due metri, dotato di sacco a pelo imbottito e cuscino integrato.

La parete laterale, nello stesso cuoio delle maniglie, ospita spazi per effetti personali, tablet o smartphone e svuota tasche.

www.fabbricapelletteriemilano.com

Di

Gilda Cortellesi

Nessun contenuto correlato.