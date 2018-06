Le Novità di Bora a Eurocucina FTK 2018

Bora, il brand che ha cambiato il modo stesso di intendere l’aspirazione, presenta a Eurocucina-FTK, nuovi prodotti innovativi che, oltre all’assenza di vapore che sale dal piano, concede una maggiore libertà di progettazione dell’ambiente.

L’apirazione firmata Bora, può vantare diversi riconoscimenti per design e tecnologia. Come Bora Professional, che ha ricevuto il Red Dot Award: Best of the Best 2017, il premio per l’innovazione dei prodotti Plus X Award come “Miglior prodotto dell’anno 2017” e il German Design Award Gold 2018.

A Eurocucina 2018, la rivoluzionaria Bora Professional 2.0 con manopola di controllo intelligente; Bora Classic, ora disponibile in quattro diverse combinazioni; la versione aggiornata di Bora Basic BFI, modello “tuttofare” per cucine di ogni dimensione.