Niente Pollice Verde? Ecco 5 piante che non richiedono manutenzione per la vostra casa

Le piante in casa sono sempre un tocco indispensabile sia per dare un tocco di verde all’ambiente, sia perché migliorano le condizioni dell’aria che respiriamo. Ma se non abbiamo il pollice verde, come facciamo a prendercene cura? Ecco 5 piante che non richiedono manutenzione.

Non è solo la mancanza del pollice verde, ma anche la mancanza di tempo a volte può essere una delle cause della morte delle nostre amate piantine in casa. Alcune di esse richiedono una specifica attenzione e manutenzione che spesso non siamo in grado di dargli. Ecco alcune piante che non richiedono manutenzione, o una gran attenzione, rimanendo sane e decorando la vostra casa.

Piante che non richiedono manutenzione

Il bambù della fortuna

Il Bambù della fortuna, o Dracena braunii, in realtà non ha nulla a che vedere con il bambù, è una pianta che proviene delle foreste pluviali tropicali e si ritiene che porti fortuna se la si tiene in casa. È una pianta d’appartamento facile da coltivare e non ha bisogno di molta illuminazione, soprattutto non di raggi solari diretti. Vedrete che la vostra pianta fortunata crescerà sana e sarà longeva.

Crassula

Questo genere di pianta succulenta richiede un terreno molto poroso composto da terra concimata, terriccio di foglie e sabbia. Vuole luminosità ma mai diretta e le annaffiature in estate dovranno essere frequenti ma in inverno andranno quasi del tutto sospese.

Zamioculcas

Zamioculcas, una pianta elegante e semplice che si adatta molto bene all’appartamento. È abituata a climi che alternano siccità a stagioni di piogge intense, quindi è molto resistente. Inoltre non ha bisogno di molta luminosità e le sue foglie lucide e folte per cui non può che essere una pianta molto resistente.

Aloe Vera

Anche l’aloe vera è una pianta succulente e quindi non ha bisogno di molta luce o acqua. Oltre a decorare l’ambiente è anche ricca di proprietà benefiche. Leggi i nostri articoli al riguardo e scoprirai le proprietà nutritive di questa pianta.

Beaucarnea recurvata

Le Beaucarnea recurvata, volgarmente detta pianta mangiafumo o “piede di elefante”, è una pianta somiglia molto ad una palma in miniatura. Essendo una pianta succulenta può resistere anche senza acqua. Non ama la luce diretta ma deve essere posizionata comunque in zone luminose.

