Steam Off System: il brevetto di Faber per eliminare la condensa e gli odori

Le cappe da cucina per troppo tempo sono state considerate solo elementi funzionali in cucina che servivano per aspirare gli odori.

Con Faber c’è stata una vera e propria rivoluzione, non solo nell’estetica delle cappe, ma anche nel risolvere i problemi che più ci affliggono in cucina, come la condensa e gli odori.

Grazie alla tecnologia brevettata da Faber Steam Off System – SOS, niente più odori e condensa quando si cucina.

Nei piani a induzione si crea un differenziale termico tra la parte calda adiacente alla cottura e l’aria più fredda sotto la parte aspirante della cappa. Questo provoca un effetto condensa che prima di Faber nessuno era riuscito a risolvere.

La dispersione del vapore tende inoltre a irradiarsi in cucina, nelle ante e basi dei pensili. Con SOS tutto questo viene eliminato.

Con SOS la cappa mentre aspira, emette anche getti di aria controllata in forma elicoidale e a geometria variabile. Questi creano una vorticosità e accelerazione favorendo la salita, il convogliamento e la captazione di fumi e vapore.

Così la condensa in cucina e i suoi depositi sotto e intorno alla cappa non si formano più.

Scopri nel video la tecnologia Steam Off System di Faber