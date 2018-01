News Design: Tutte le Novità Nel Segno della Sperimentazione

News Design: provocare e sperimentare

I designer alla ricerca di simmetria ed equilibrio, per creare progetti come sintesi della complessità del pensiero contemporaneo. Senza temere gli eccessi.

Non solo carta (da parati)

La carta da parati non è più una scelta datata e seriale ma è una forma espressiva articolata, in grado di dar vita a creazioni originali innovative ed ecofriendly.

Non solo carta, per cominciare, ma fibra tessile mista a cellulosa o fibra di vetro. Un esempio? WallPepper® Acoustic, di WallPepper, una carta da parati fonoassorbente, che riduce i rumori e il riverbero nell’ambiente, migliorando la qualità dei momenti di convivialità, di relax e di concentrazione. È la soluzione ideale per i luoghi pubblici, che rende più performanti anche gli spazi

abitativi domestici.

www.wallpepper.it

Tecnologia Mini

Piccolo ed efficiente, Micro (9,83 cm di larghezza e profondità; 3,48 cm di altezza e 0,29 kg di peso) è lo speaker Bluetooth di Bose così piccolo da essere contenuto nel palmo della mano.

Assicura 6 ore di suono intenso e pulito, grazie ad una batteria ricaricabile agli ioni di litio.

Costa 119,95 euro. www.bose.it

Vassoi da comporre

Di Ghidini1961 e dedicato agli appassionati di geometria (e non solo!), lo schema di questa serie di vassoi, singoli o componibili, in acciaio, finitura ottone o oro rosa di varie dimensioni, è la proiezione in assonometria isometrica di due parallelepipedi. L’effetto ottico tridimensionale, creato dai bordi inclinati e dalle finiture a contrasto del metallo, conclude l’ispirazione decisamente

matematica del progetto Axonometry. La firma è di Elisa Giovannoni.

www.ghidini1961.com

Sound Nordico

Paesaggi dell’Islanda hanno ispirato Reykjavik, altoparlante wireless dal design ultra-compatto e dal suono limpido e potente, creato da Vifa.

In tre versioni: Grigio Pietra, in foto; Nero Pietra Lavica e alluminio anodizzato, con rivestimento esterno Kvadrat e cinturino in pelle.

Costa 199 euro. www.vifa.dk; www.suonolite.it

Home Staging fai da te

Dopo la rivoluzione democratica del design nordeuropeo, “bello ed originale a poco prezzo”, prosegue la strada di Ikea verso la sperimentazione. Ikea Place è un’applicazione che consente agli utenti di trasformare in modo virtuale gli spazi domestici utilizzando la tecnica del 3D. Con pochi semplici touch è possibile scansionare il pavimento della stanza, sfogliare l’elenco dei 2.000 prodotti attualmente disponibili e collocarli, perfettamente in scala, nell’ambiente desiderato.

www.ikea.com

Imponente delicatezza

“I lavabi a bacinella hanno un forte impatto visivo. Dato che vengono collocati sopra un mobile, è importante che abbiano un’estetica particolare, emozionale. Allo stesso tempo devono integrarsi armonicamente con il resto del bagno e lasciare spazio ad un’ampia gamma di possibilità di progettazione”. Così descrive il suo progetto, il lavabo Miena di Kaldewei, la designer Anke Salomon, ispirata da un originale minimalismo. Disponibile nella versione tonda o quadrata e nei classici colori dei sanitari o, per una maggiore personalizzazione, nelle tonalità della Coordinated Colours

Collection.

www.kaldewei.it

Il ritorno di Kaspar Utz

Creare figurine in porcellana, come elemento di decorazione in chiave contemporanea, è stato il tema di “Create His-Story with Ceramic Figurines”, concorso promosso dalla School of Design di Istituto Marangoni, in collaborazione con Cappellini, ispirato per questa edizione, alla storia di Kaspar Utz, il collezionista di porcellane di Meissen, protagonista del romanzo di Bruce Chatwin.

Ha vinto il progetto “Awaken the Giant”, della designer russa Malika Dzhamaldaeva, che riprende la figura statuaria del David di Michelangelo in posizione fetale, emblema delle condizioni di viaggio di migranti e rifugiati verso l’Europa.

Armonia di volumi essenziali

Dall’incontro tra un materiale dall’identità forte, come il marmo nero Marquinia, e le forme morbide del design firmato Mario Ferrarini, è nato per Antoniolupi il lavabo freestanding AGO85, ultima creazione di una collezione in grado di stimolare emozioni e suggestioni. Il bacino circolare dai bordi sottili e la base cilindrica rastremata verso l’alto danno origine ad una sintesi armonica di volumi essenziali.

Proprio la delicatezza con cui è risolto il raccordo tra base e bacino è il tratto essenziale del lavabo, che diventa il fulcro di un ambiente bagno contemporaneo e trasversale.

www.antoniolupi.it

La seconda volta di Grand Prix

Il 1957 non era l’anno giusto e il tavolo Grand Prix, in coppia con la sedia che valse ad Arne Jacobsen l’omonimo prestigioso premio alla Triennale di Milano, restò in produzione solo per un breve

periodo. Oggi, a 60 anni da quella premiazione, Fritz Hansen punta ancora sul progetto, rivisitandolo: gambe in legno di quercia più ampie e un binario in acciaio sotto il piano laccato naturale. Disponibile in tre dimensioni (150×95; 185×95; 235×95 cm, con altezza di 72 cm.

https://fritzhansen.com

di Floriana Morrone

