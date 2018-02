News Design: l’originalità sposta in avanti il confine delle convenzioni nello spazio domestico. Un pavimento, un rivestimento, un tessuto o un lavabo assumono così un carattere ironico, glamour o eccentrico: la creatività dei designer insegna.

Tovaglie, runner, tovaglioli, tovagliette di Milou: oggetti di uso comune che con la capacità di abbinare, mescolare, accostare pattern, disegni e colori diventano collezioni di moda.

L’atelier milanese è un vero e proprio laboratorio dove tutto è realizzato a mano. Protagonisti, i tessuti di arredamento con grafiche originali, artistiche, di tendenza. Come Zen (in foto), Zoo, Origami, The Jewel e Morris Collection. Tutte rivisitazioni artistiche di temi tradizionali.

Lo scrittoio Victor, di Adele C, nasce dalla ricerca dell’artista Mario Airò, orientata ad aprire gli spazi mentali che oggetti e luoghi generano quotidianamente. Presenta gambe in massello di acero e piano contenitore impiallacciato in bambù chiaro e scuro, con apertura a ribalta che racchiude un ologramma. Le superfici sono curvate a caldo; la fascia perimetrale del piano è in bambù scuro.

“Il disegno di Gran Carpet si manifesta attraverso un grafismo contemporaneo per punti, retino di stampa o pixel; il linguaggio grafico si imparenta con la contemporaneità e introduce il tema della percezione visiva nella prospettiva del piano orizzontale del pavimento”. Lo affermano Antonio Citterio e Patricia Viel, autori dell’originale rivestimento decorato di Marazzi: grès porcellanato colorato in massa, spesso 6 mm, in formato rettificato 120×240 cm, disponibile in 2 colori (Sand e Smoke) e in 6 pattern per ciascun colore. Indicato sia per outdoor che indoor. (foto di Fabrizio Bergamo per B&B Italia).

Interpretata come vero e proprio complemento d’arredo di design, la tenda a rullo trova la sua massima espressione come strumento per filtrare la luce e smorzare gli effetti del calore all’interno dell’ambiente domestico. Sidewinder 8275, di Mottura, è silenziosa e facile da azionare. Adatta anche a schermare grandi vetrate, è dotata di comando brevettato a doppio azionamento, che ne rende più pratico il funzionamento. Ampia la gamma dei tessuti filtranti, oscuranti e screen disponibili in 600 varianti di colore.

Sarà realizzato nel Municipio di Villiers sur Marne, nel quadrante est dell’area metropolitana parigina, il primo bosco verticale francese. La Forêt Blanche, questo il nome del progetto firmato da Stefano Boeri Architetti e promosso dalla Compagnie de Phalsbourg, sarà una torre alta 54 metri con strutture interamente in legno e facciate ricoperte da 2.000 tra alberi, arbusti e piante, con una superficie verde equivalente ad un ettaro di foresta, 10 volte la superficie del lotto su cui sorge l’edificio.

Il designer Stefano Giovannoni ha scelto Déco per rinnovare la pavimentazione esterna della sua abitazione-studio milanese. Lo spazio, di mq 450, è stato rivestito da Ipe Lapacho, un’essenza che proviene dalle foreste del Sud America. Un legno nobile, dall’aspetto caldo ed elegante, caratterizzato da sfumature di colore che richiedono solo la manutenzione annuale a base di oli per conservare la loro bellezza nel tempo.

Caratteristica distintiva dei prodotti firmati da Ettore Sottsass per Kaldewei (collaborazione iniziata nel 1998 e continuata con lo studio Sottsass Associati anche dopo la scomparsa del designer, nel 2007) sono le armoniose forme geometriche e le linee pulite ed eleganti, un’essenziale purezza estetica che si coniuga con l’ampiezza delle dimensioni e la massima funzionalità.

A cento anni dalla nascita del designer, restano iconici i prodotti da lui firmati per l’azienda tedesca, come il piatto doccia Conoflat e le vasche Mega Duo, Classic Duo, Centro Duo e Conoduo.

Il piano top in corian con lavabo integrato Bob grande, inserito nel programma Street 31 di Arbi Arredobagno fa risaltare la leggerezza e la plasmabilità del materiale, dando vita a una soluzione elegante e raffinata. Il risultato è una proposta dai contorni fluidi con una finitura liscia, ispirata da un originale minimalismo. Disponibile nella versione tonda o quadrata.

Neutra, disegnata da Giulio Gianturco per Cea, è una collezione di rubinetti in acciaio inossidabile AISI 316/l, con finitura satinata e lucidata. Molteplici i miscelatori che, uniti ad un’ampia serie di complementi per l’erogazione, favoriscono il risparmio idrico, anche grazie al fatto che tutte le bocche lavabo e bidet hanno aeratori con portata del flusso a 5 lt/min, sostituibili con modelli di portata superiore se utilizzati per il riempimento vasca. Nella collezione anche due soffioni doccia con brevetto di diffusione acqua/aria con getto a spray, per un consumo di acqua pari a 4,5 lt/min.

La posa scenografica ed elegante a spina italiana si unisce alle performance tecniche del laminato in Chateau di BerryAlloc, collezione di pavimenti in formato 504x84x8 mm, in 8 decori.

Di Woodco

Vitruvio, disegnato da Luca De Bona e Dario De Meo per Wall&Decò, è un rivestimento per facciate esterne della linea Out Sistem, che abbina a nuove e originali possibilità decorative importanti caratteristiche strutturali.

L’applicazione, infatti, consolida il supporto murario e resiste a urti, strappi o abrasioni, alla pioggia e ai raggi UV.

Gentleman Blue, della linea Saga 2, di Gerflor, è un pavimento in PVC ad alto calpestio ispirato al tessuto denim dei jeans. Le piastre di 500×500 mm, spessore 4,6 mm, sono autoposanti, applicabili anche sopra il pavimento esistente e 100% riciclabili.

L’azienda Ernestomeda è stata nominata “Best Mega Yacht Kitchen Design Specialist” agli International Trade&Export Awards 2017, un riconoscimento che premia la Yacht Division – il ramo dell’azienda dedicato alla realizzazione di prodotti per le lussuose imbarcazioni da diporto – per il design innovativo applicato alla dimensione luxury. CRN, Ferretti Yachts, Custom Line, Pershing e Mochi Craft sono i marchi che hanno scelto di avere a bordo le cucine di Ernestomeda.

