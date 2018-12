News Design: il Design Vincente che Migliora la Vita

Il radiatore a libera installazione, la cornice che si appende senza chiodi, i sistemi di arredo flessibili: il design vincente che migliora la vita. Ecco tutte le novità design più interessanti del momento.

IL PRANZO TAKE AWAY

Si chiama Food à porter, la lunch box firmata dalla designer giapponese Sakura Adachi per Alessi, che trasforma la schiscetta del pranzo da consumare in ufficio in un accessorio glamour, da sfoggiare come una pochette. In resina termoplastica nei colori azzurro, grigio o rosso, si compone di un contenitore centrale, due laterali e due coperchi che chiudono ermeticamente gli scomparti interni, fungendo anche da piccoli vassoi.

Prezzo 49 euro.

A CIASCUNO IL SUO

Nuove confezioni con cofanetti più compatti e pratici da dieci capsule, per le macchine da caffè Lui L’Espresso, oggetto a Natale di una promozione allettante: il kit regalo Chic, con macchina da caffè Chic, in foto, e cofanetto da 16 capsule per otto gusti a 39,90 euro o il kit regalo Cubo, con macchina da caffè Cubo e 60 capsule per sei gusti di caffè a 59,90 euro.

L’ICONA D’ORO

Nuova finitura in limited edition color oro per Scaletta Plug&Play di Tubes, lo scaldasalviette dalla forma iconica disegnato da Elisa Giovannoni e diventato un cult della produzione Tubes. Con

alimentazione elettrica, disponibile in due altezze – 140 e 185 cm – può essere spostato liberamente in qualsiasi ambiente della casa.

MADE IN NAPLES

A firma di Stefano Mango e Stefania Ricci, la chaise longue Intallium – riferimento semantico al termine “intallio” con cui a Napoli si definiscono pigrizia e svago sedentario – segna, insieme alla sedia Sunflowers, riedizione di quella, mediterranea ed evocativa, disegnata da Roberto Mango a metà degli anni Cinquanta, il debutto della collezione Home decor di Pezzi di Napoli, progetto di recupero del patrimonio creativo e culturale di Napoli attraverso linguaggi contemporanei, che esaltano design e artigianalità. L’idea è di Giosy Camardella e Titti Gallucci.

LIBERI DI ARREDARE

Funzionalità, ergonomia, customizzazione, alla base del concetto di abitare moderno di Caccaro, ispirano Freedhome, sistema modulare di contenimento altamente flessibile, per adattarsi a qualsiasi spazio e ambiente della casa. Nelle foto con il modulo portabiti a giorno e con il modulo caminetto, si contraddistinguono per l’apertura totale delle ante, anche negli elementi ad angolo, che si trasformano così in volumi di contenimento. Tra le novità, moduli passaggio porta ad apertura totale, per arredare un’intera parete; apertura push pull; illuminazione a Led regolabile tramite App e una nuova gamma di accessori.

IN NOME DELL’ITALIA

Nuovo visual concept e nuovo naming per nuove strategie: i Kitchen Store di Marchi Cucine in Italia e all’estero diventano Marchi Cucine Store, un rebranding per rafforzare la percezione

dell’italianità dell’azienda – che produce tutto nel nostro Paese, nella sede di Vescovato (CR) – e proporre nuovi percorsi esperienziali per chi li visita.

Rinnovate anche le insegne, che sfoggiano la scritta tridimensionale riflessa nello sfondo acciaio con lo stemma araldico che da oltre quarant’anni rappresenta il brand.

DESIGN PER TUTTI

Con la passione per il design nel DNA, Giulia e Marco Mornata, la generazione più giovane della famiglia Mornata, dell’omonimo negozio di arredamento a Milano, hanno lanciato Design Republic, una selezione di design scandinavo e Made in Italy di qualità, in vendita a prezzi vantaggiosi nello storico negozio milanese in Corso di Porta Ticinese, nel nuovo punto vendita di Piazza Tricolore e sul portale online designrepublic.com, che offre una panoramica completa dei prodotti disponibili e immediatamente acquistabili.

NIENTE CHIODI

Disponibile in un’ampia gamma di colori e formati, tra i quali i formati multipli, che consentono di realizzare rapidamente collage fotografici, SlimPYX è un’innovativa gamma di cornici che garantisce una perfetta aderenza alle pareti e una riusabilità all’infinito senza l’impiego di colle o chiodi.

Un’innovazione premiata alla Genève International Inventions Fair e al Concours Lépine, il contest francese creato nel 1901 che ha lanciato, tra l’altro, le lenti a contatto e la penna a sfera.

SICURA ED EFFICIENTE

Standard di sicurezza antieffrazione elevati, grazie alla serratura multipunto; alta coibentazione termica e un design accurato: sono i punti di forza della nuova porta d’ingresso Thermo65 di Hörmann, con battente complanare in acciaio spesso 65 mm riempito con schiuma rigida in poliuretano, telaio in alluminio con guarnizione tripla e tripla finestratura atermica, per un significativo risparmio energetico. Dotata di scrocco Softlock, che la rende molto silenziosa, è disponibile in quindici decori, sedici colori e cinque finiture Decograin.

IL CALORE PIÙ BELLO

Una soluzione pratica per riscaldarsi nelle fredde giornate invernali: la offrono i nuovi plaid Soft di Cinelli Piume e Piumini, leggeri e soffici grazie alla loro imbottitura in puro piumino d’oca, rivestita in microfibra di poliestere smerigliata, stampata in digitale in 14 varianti decorative, che includono geometrie tono su tono e fantasie floreali.

di

Anita Laporta

Nessun contenuto correlato.