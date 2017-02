Mostre ed Eventi Design da non perdere: gli appuntamenti di Gennaio e Febbraio 2017

Tutti gli eventi design da non perdere. Mostre e fiere per una stagione ricca di appuntamenti.

Eventi Design: i mobili di architettura

“Ho sempre considerato gli arredi e gli oggetti come piccole architetture d’interni”, così Jean Nouvel, cui il Musée des Arts Decoratifs di Parigi consacra la mostra Jean Nouvel, mes meubles d’architecte. Sens et essence, in calendario fino al 12 febbraio 2017.

Al di là della semplice retrospettiva, Nouvel, che ne ha curato la scenografia, dialoga con il luogo, la sua storia e le collezioni, poiché la mostra si snoda dalle gallerie medievali e rinascimentali a quelle del XVII e XVIII secolo, ma anche nelle aree dedicate alle collezioni di design e grafica pubblicitaria, creando situazioni e intersezioni ogni volta inedite.

Musée des Arts Décoratifs

Parigi, fino al 12 febbraio 2017

www.lesartsdecoratifs.fr

Eventi Design: l’antiquariato internazionale

Al via a Bruxelles, dal 21 gennaio, la 62° edizione della più antica manifestazione antiquaria d’Europa con Brafa Art Fair 2017. Oltre 132 gallerie da 16 Paesi, per una mostra mercato che include archeologia, gioielli, dipinti, sculture, mobili antichi e di design, porcellane, orologi e pendole, tavole originali di fumetti e arte contemporanea. Tre le presenze italiane: le gallerie Chiale Fine Art, Il Quadrifoglio-Brun Fine Art e Robertaebasta.

Tour & Taxis Bruxelles, dal 21 al 27 gennaio 2017.

www.brafa.be

Eventi Design: l’arte dell’amore



Yayoi Kusama, Tom Wesselmann (in alto), Andy Warhol, Robert Indiana, Gilbert & George, Francesco Vezzoli, Tracey Emin (sopra), Marc Quinn e Francesco Clemente riuniti per la prima volta nella mostra “LOVE. L’arte contemporanea incontra l’amore”, un racconto, attraverso opere dai linguaggi più esperienziali e ricco di input visivi e percettivi, delle diverse sfaccettature di un sentimento antico quanto la storia dell’uomo.

Chiostro del Bramante

Roma, fino al 19 febbraio 2017

www.chiostrodelbramante.it

Mostre ed eventi Design: i capolavori di Artemisia



Arrivano da tutto il mondo, le circa novanta opere in esposizione nella mostra Artemisia Gentileschi, dedicata alla grande pittrice di scuola caravaggesca nell’arco temporale che va dal 1610

al 1652. Una retrospettiva che ne traccia il percorso artistico, sviluppatosi in Italia, a Roma, Firenze, Napoli, Venezia, con un breve intervallo trascorso a Londra e con la produzione di ritratti,

nature morte, temi mitologici, allegorici, biblici e pale d’altare.

Palazzo Braschi, Roma, fino all’8 maggio 2017

www.museodiroma.it

Mostre ed Eventi Design: i segreti di porcellana



Ultima della rassegna espositiva /Terra! in sei musei liguri e piemontesi sul tema degli scambi e delle contaminazioni della ceramica, dall’antichità ad oggi, nell’ambito del progetto di rete La terra di mezzo. La via della ceramica tra Liguria e Piemonte, la mostra torinese a Palazzo Madama I segreti della porcellana. Materie prime, capolavori barocchi e forme contemporanee illustra aspetti storici e tecnologici della tecnica ceramica. In foto, Guitar Hero di The Bounty Killart.

Palazzo Madama, Torino

fino al 23 gennaio 2017

www.palazzomadamatorino.it

Mostre ed eventi Design: Essere donna



Inaugura le nuove sale del Museo Novecento, a Firenze, la mostra Maestà tradita di Gaetano Pesce che, sulla piazza di Santa Maria Novella, con la monumentale scultura di donna avvolta in

un mantello e con i segni della sofferenza, invita a riflettere sulla condizione della donna oggi.

Museo Novecento e Piazza Santa Maria Novella, Firenze,

fino all’8 febbraio 2017

www.museonovecento.it

Mostre ed eventi Design: la belle epoque



Un’antologica di cento opere per ricostruire la vicenda artistica di Federico Zandomeneghi, protagonista della pittura italiana dell’Ottocento.

Con la mostra L’Impressionismo di Zandomeneghi, una testimonianza sul fascino e sugli aspetti sociali e quotidiani della Belle Epoque, con una personalissima interpretazione dell’Impressionismo d’Oltralpe.

Palazzo Zabarella, Padova

fino al 29 gennaio

www.palazzozabarella.it

Mostre ed Eventi Design: riciclo e stupore



Uso, consumo e riutilizzo dei materiali polimerici nella mostra Meraviglie e paradossi. Il design dello stupore: sei grandi busti realizzati con piccoli oggetti di plastica usa e getta.

Fondazione Plart, Napoli

fino al 7 gennaio

www.fondazioneplart.it

Nessun contenuto correlato.