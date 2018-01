La mostra «Élitis, un autre regard» a cura di Elizabeth Leriche

Per festeggiare il suo anniversario, Élitis mette in scena 30 anni di creazioni in un’installazione temporanea realizzata da Elizabeth Leriche, trendsetter francese sempre a caccia di nuove tendenze.

L’esposizione “Élitis, un autre regard” non è una retrospettiva, ma un modo per osservare più da vicino le collezioni e le creazioni originali dell’ufficio stile, le sue ricerche incredibili, le idee originali, la gamma di colori unica nel suo genere, la sua interpretazione del mondo della moda, l’artigianato e il naturale.

La mostra si terrà durante il Salone Paris Déco Off presso il palazzo privato La Cour du Marais in rue des Archives. In contemporanea sarà presentata la collezione Élitis 2018, sempre nel cuore di Parigi, presso due showroom dedicati gli accessori, ai rivestimenti murali e ai tessili.

La creatività di Élitis

La creatività è al centro della storia di Élitis, che ha sempre saputo proiettarsi nel futuro per immaginare i suoi successi. L’azienda, ancora giovane, per realizzare le nuove collezioni non basa la sua ricerca sui suoi archivi. Questo limite è diventato il suo punto di forza. Non essendo vincolata al suo passato, è libera di scegliere motivi, tecniche e materiali.

Per esprimere tutta la ricchezza dei materiali, Élitis amplia incessantemente le sue possibilità tecniche: pelle intessuta, vinile inciso, lino ricamato o traforato, tessuti vegetali, bambù intrecciato con filo metallico. I team possono anche modificare i processi di produzione e trasformare la noce di cocco, la perla, i nastri di alta moda, i lustrini o i ricami Cornely con nastri su pelle sintetica.

Grazie alla tecnica, Élitis riesce a rendere poetico un rivestimento murale. La sua impertinenza si traduce ad esempio in una carta da parati a effetto pelle animale, nell’abbinamento tra un supporto in vinile lucido e un ricamo su lino o nell’immaginare un rivestimento in perle di vetro. L’anticonformismo consiste anche nel riuscire ad ammaliare i clienti con il nome suggestivo di un colore e nel raccontare una storia sia agli occhi che allo spirito.

Questo carattere seduce tantissimo il pubblico sia in Francia che all’estero, dove viene realizzato l’80% del suo fatturato. Dopo Parigi e Milano, Élitis ha aperto i primi showroom anche a New York e Berlino.

Nessun contenuto correlato.