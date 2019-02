Monocale e Bilocale: come abitare in 50 mq con tutti i comfort

Specie nelle grandi metropoli, gli appartamenti sono piccoli e danno la sensazione di essere bui e soffocanti. Non bisogna spaventarsi delle dimensioni di un monolocale perché, con piccoli espedienti, si può vivere magnificamente e senza privarsi di nessun comfort.

Un monolocale o un bilocale possono offrire praticità ed estetica se arredati con i mobili giusti e ottimizzando gli spazi. Il risultato sarà a dir poco impeccabile e stupirà i vostri ospiti in termini di funzionalità, estetica e praticità.

La parola chiave è inspirarsi alla semplicità e alle cromie che, se ben abbinate, cattureranno l’attenzione del visitatore e renderanno gli ambienti armoniosi e perfetti.

Cambiare la pianta d’impostazione originale

Se avete acquistato un appartamento di 50mq potete cominciare a dare spazio alla vostra fantasia perché, con una cifra accessibile, potrete creare un piccolo capolavoro.

Per prima cosa bisogna ridimensionare la pianta originale dell’appartamento che, di solito, presenta il corridoio, cucina e bagno molto piccoli ed un’ampia camera da letto.

Le nuove pareti non devono essere necessariamente in muratura ma è possibile anche creare dei nuovi spazi con il cartongesso.

Il corridoio si può eliminare lasciando un piccolo ingresso che può essere realizzato agendo sulle intere pareti su cui verranno installati armadi a misura per contenere oggetti o indumenti.

Se invece preferite il living potete optare per una cucina aperta sul soggiorno cercando di ricavare dei comodi vani ripostiglio nel controsoffitto o nelle rientranze inutilizzate.

Cucina e soggiorno, grazie agli arredi mirati e al sistema domotico creeranno una mini casa con un magico tocco tecnologico che controlla il sistema di allarme e le aperture delle tapparelle.

Sfruttare le nicchie in soggiorno

Le nicchie per quanto possano risultare inutili, in realtà possono abilmente essere sfruttate per ricavare ottimi spazi da lavoro.

Una nicchia è il luogo ideale dove posizionare una scrivania.

Gli store presenti sul web sono ricchi di proposte allettanti su misura e dello stile che più si addice ai vostri gusti.

Se la rientranza è capace di contenere una scrivania con libreria incorporata, approfittate dell’offerta e oltre al pc, potrete collocare sui vari ripiani, libri, volumi, documenti e tutto quello che vi serve per lavorare senza disagi.

Se al contrario, la nicchia non è abbastanza ampia da contenere una libreria, acquistate una di quelle scrivanie classiche e sulla parete della rientranza, applicate uno specchio a misura che è utilissimo per dare la sensazione di avere ambienti più grandi e spaziosi.

Piccoli espedienti salva spazio

Per ottenere il massimo da un appartamento di piccola metratura occorre adottare piccoli stratagemma che esaltino gli ambienti.

La cucina è la zona più operativa della casa e fate in modo di acquistare composizioni che si andranno a delineare in linea con base e pensili su una sola parete e con elementi a colonna.

Se non è possibile mettere un tavolo nella zona pranzo potete optare per uno di quei tavoli estraibili dal mobile dove ci si può mangiare in 3/4 persone o che sono utili anche come piani d’appoggio.

Se siete riusciti ad ottenere una porta vetrata, non esitate ad acquistare una panca rivestita in ecopelle che potrete completare con cuscini colorati e vi servirà da seduta alternativa.

Per massimizzare lo spazio anche in camera da letto, ricorrete a letti a soppalco o letti con contenitore.

Comò e comodini non sono indispensabili e potrete sostituirli con comodini mensola o comodini a scomparsa.

Ricordate di non farvi mancare nulla anche in bagno e aiutatevi con mensole, specchiere con mobiletti laterali, sanitari sospesi e termosifoni design porta asciugamani.

di

Marida Muscianese

