Moda e arredo nello showroom di Vasco

In provincia di Bari, a Monopoli, presso il nuovo showroom Callea – via Carducci 12, – sabato 9 marzo design, tecnologia e alta moda si uniscono in occasione della sfilata evento “Utopia della Bellezza”, dello stilista “architetto” Michele Gaudiomonte.

Un luogo insolito sarà il punto di riferimento per l’azienda Vasco per chi voglia toccare con mano le tecnologie più avanzate per il comfort domestico, dalle pompe di calore ai radiatori di design in alluminio, fino ai nuovi ventilconvettori che consentono di riscaldare, di raffrescare e deumidificare la propria abitazione, a impatto ambientale zero.

L’azienda, leader nella realizzazione di radiatori di design, ventilazione e riscaldamento, promuove un nuovo concetto di edilizia che punti all’ottimizzazione dei consumi e alla massima tecnologia tra le mura domestiche.

