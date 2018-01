Mitiche Cementine: il Pavimento Simbolo Degli Inizi del ’900

Le cementine tornano alla ribalta in chiave tecnologica

Protagonista degli edifici costruiti tra la fine dell’800 e gli inizi del 1900, il pavimento in cementine ha rappresentato il tratto identificativo delle architetture italiane d’interni da nord a sud, prolungando la sua vitalità fino agli anni Quaranta del secolo scorso, quando fu sostituito dalle marmette.

Ma visto che le tendenze, come i cicli della storia, si ripetono, le piastrelle esagonali o quadrate in colori primari, come grigio, rosso e nero, o in più delicati toni pastello, tornano alla ribalta.

Prima prodotto d’alto artigianato, ottenuto dall’impasto di acqua, cemento bianco, polvere di marmo, polveri di minerali duri e coloranti naturali; oggi, invece, frutto di tecnologie avanzate che, con la stampa digitale, riproducono lo stesso effetto estetico del passato, declinato in varianti infinite.

E se il grès porcellanato resta il materiale di elezione, le nuove proposte si rivolgono al mercato della ristrutturazione con laminazioni adesive e stampe digitali su tessuto-non-tessuto da applicare su pavimenti o rivestimenti già esistenti e che, a parità di efficacia estetica, garantiscono spessori minimi e applicazioni veloci.

Speciale cementine

La collezione Terra, in grès porcellanato rettificato, nei formati 30×60 cm, 60×60 cm e 75×75 cm, tutti nella finitura Matt R9 o Silk, si arricchisce con i decori Terra Decò Grey con finitura Matt (in foto) e Terra Decò Beige, da acquistare al metro quadro e non al pezzo, formati da un mix di dieci piastrelle ispirate alle cementine, per atmosfere vintage.

Il progetto Disegnocontinuo comprende “Le Cementine Collection”: 32 stampe digitali su fogli in tessutonon- tessuto, che vengono applicate sulle superfici già esistenti, pareti o pavimenti;

successivamente vengono protette con la resina trasparente Kover, ad elevate performance tecniche di resistenza, e infine trattate con un fissativo trasparente a base d’acqua, in finitura opaco satinato o lucido TopSkin, tutto in soli 2 mm di spessore.

Un grès porcellanato ad effetto cotto di grande carattere, con una leggera stonalizzazione che ne identifica l’originalità, in un mix di colori, formati e decori Painted disponibili separatamente e componibili a piacere. Cinque le tonalità cromatiche, da comporre in miscele di delicati contrasti o tono su tono. In questa immagine, la piastrella Déco Painted, disponibile nei formati 30,5×61 cm o 92×92 cm.

Ottocento è una collezione in gres porcellanato, in formato 20×20 cm, con bordo burattato in linea che richiama il look retrò delle vecchie cementine di recupero. Otto i colori disponibili: Cobalto, Terra, Ambra, Talco, Pomice, Basalto, Cadmio e Ocra, e due le decorazioni: Mix, pattern di 20 elementi decorativi in due varianti di colore, e Tappeto, otto elementi grafici in due varianti cromatiche, per creare originali tappeti decorativi.

di Floriana Morrione

Nessun contenuto correlato.