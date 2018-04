Milano Design Week 2018: gli Appuntamenti in Tortona

Design Week Tortona: design, cultura e città

È il tempio sacro del Fuorisalone. La zona attorno a via Tortona ospita eventi, locali, showroom e, nei giorni del Salone del Mobile, è una delle zone più popolate della città.

Tra gli appuntamenti più importanti, la mostra-evento Smart City: Materials, Technologies & People, ideata e organizzata da Material ConneXion® Italia, al secondo appuntamento, negli spazi di Superstudio Più. Il modello di città intelligente viene considerato dal punto di vista dei suoi abitanti o “smart citizens”, i cittadini attivi di domani, motori di cambiamento nelle città del futuro.

La novità di quest’anno è la presenza del MIT Media Lab, il laboratorio di ricerca interdisciplinare del Massachusetts Institute of Technology di Boston, per presentare in anteprima un nuovo progetto di ricerca, dedicato alla realizzazione di un tessuto performante. Camminando tra i vari moduli espositivi, il pubblico scopre soluzioni, materiali e tecnologie d’avanguardia nei diversi ambiti che caratterizzano le Smart Cities ed entro cui avvengono i cambiamenti più significativi. La mostra è ideata e organizzata da Material ConneXion® Italia, il più importante network internazionale di ricerca e consulenza sui materiali innovativi e sostenibili.

Design Language è, invece, un progetto di Connecting the Dots, realtà internazionale dedicata al mondo degli eventi guidata da David Heldt, e di CARA \ DAVIDE, studio di design con base a

Milano diretto da Cara Judd e Davide Gramatica. La rassegna affronta il tema della relazione tra design e culture e su come questi due aspetti della nostra contemporaneità interagiscano tra loro.

L’hotel della catena NH, nato dalla vecchia fabbrica della General Electric, è stato progettato dall’architetto Daniele Beretta e arredato dall’interior designer Matteo Thun. È anche uno spazio multifunzionale dedicato ad eventi.