MDW2018: gli Appuntamenti da Non Perdere

#MDW2018: tutti pazzi per la Milano Design Week, dal 17 alle 22 Aprile a Milano

La settimana del Salone del Mobile di Milano è uno degli eventi mondiali più importanti nell’universo del design. L’edizione di quest’anno, la n. 57, ospita le biennali eurocucina e il salone internazionale del bagno, oltre, naturalmente, al consueto appuntamento con la sperimentazione del Salone Satellite.

Fuori, nella città pulsante, eventi, mostre e rendez vous a tema attendono i visitatori.

Tutti gli appuntamenti da non perdere:

#MDW2018: Living Nature

La necessità di riconciliare gli spazi domestici e urbani con la natura è la premessa per attuare soluzioni sostenibili, realmente applicabili.

Nasce da questi presupposti il progetto Living Nature. La Natura dell’Abitare, sviluppato dal Salone di Milano insieme allo studio internazionale di design e innovazione Carlo Ratti Associati (CRA).

In un unico ambiente di 500 mq, concepito con criteri di risparmio energetico, dal 17 al 25 aprile, in piazza del Duomo, vengono racchiusi quattro microcosmi naturali e climatici, che permettono alle quattro stagioni dell’anno di coesistere nello stesso momento, l’una accanto all’altra.

I visitatori possono immergersi nella natura e viverne i cambiamenti attraversando le quattro aree: Inverno, Primavera, Estate e Autunno.

#MDW2018: Space&Interiors

E se l’architettura e il design d’interni sbarcassero su Marte?

A questa domanda ha risposto, come sempre in modo originale e sorprendente, l’architetto Stefano Boeri nell’ambito di Space&interiors, l’evento che si svolge a The Mall/Porta Nuova, uno dei principali appuntamenti dell’Innovation Design District, e che presenta una selezione tra i migliori materiali, prodotti e finiture per l’architettura.

Nel suo progetto, Boeri si propone di “trasferire” sul Pianeta Rosso un’antologia di prodotti per l’architettura e l’interior design, ispirandosi ad un progetto di colonizzazione “verde” di Marte

sviluppato per la città di Shanghai. E Marte diventa davvero, per alcuni giorni, il più vicino dei pianeti lontani. La mostra è organizzata da MADE eventi, società di Federlegno Arredo Eventi Spa.

#MDW2018: Brera District

Brera Design District presenta la sua Design Week, firmata da Studiolabo, che verte sul tema “Be Human: progettare con empatia”, intesa come motore della creatività e capacità di mettersi nei panni di un altro per scoprire nuove prospettive, in questo caso nel campo del design. Fitto il calendario di eventi, progetti speciali e iniziative culturali.

Nel Brera Design Apartment, in Via Palermo 1, un percorso di design e alto artigianato con gli oggetti di 12 designer, invitati a realizzare un pezzo inedito per il lancio di Souvenir Milano, prodotti utili e in serie limitata acquistabili nel Brera Design Apartment.

#MDW2018: Design Week Ventura

FuturDome, via Paisiello 6, Milano: questa location in zona Loreto è una delle grandi novità del Fuorisalone 2018. L’elegante palazzo Liberty dei primi del ’900, appena restaurato è la sede di Ventura Future, il nuovo polo espositivo del circuito Ventura Projects che abbandona Lambrate per intraprendere una nuova avventura sul territorio milanese.

Un nuovo corso che guarda al futuro, quindi, per l’associazione olandese fondata da Margriet Vollemberg.

#MDW2018: Design Week Tortona

La zona attorno a via Tortona è il tempio sacro del Fuorisalone, ospita eventi, locali, showroom e, nei giorni del Salone del Mobile, è una delle zone più popolate della città.

Tra gli appuntamenti più importanti, la mostra-evento Smart City: Materials, Technologies & People, Ideata e organizzata da Material ConneXion® Italia, al secondo appuntamento, negli spazi di Superstudio Più.

#MDW2018: Triennale e Altro

Il lungo percorso progettuale della mostra Atelier Mendini. Le Architetture, a cura di Aldo Colonetti, ospitata alla Triennale di Milano e nata dalla volontà di Abet Laminati, esplicita quella che

Peter Weiß descrive come “un’architettura che interpella direttamente le percezioni sensoriali attraverso la predilezione per i decori, per l’ornamento, per le superfici pittoriche come elementi stilistici di un’architettura poetica. Lo stile unico e la sua sensorialità creano ambienti incantati e la loro percezione visiva spalanca un mondo universale di progettazione”.

Appuntamenti imperdibili anche in via Durini, con la Surreal Table di Santa Margherita; con la mostra Inhabits a Parco Sempione e con la Fondazione Albini in via Telesio.