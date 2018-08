Le Nuove Proposte di Maronese ACF per la Zona Giorno e Notte

Sono tante e funzionali le proposte di Maronese Acf per arredare sia la zona notte che giorno.

Un sistema living classico ma reinterpretato con gusto contemporaneo e una zona notte votata all’assoluto relax!

L’arredamento pensato non solo per l’ordine, ma per il piacere di un luogo dedicato a se stessi e agli oggetti più personali.

Vivere la notte con Maronese ACF

La zona notte di Maronese ACF si distingue per stile, originalità e design.

Si comincia con i nuovi armadi dalle molteplici funzioni, come Blog3 la nuova anta scorrevole dell’armadio con tv integrata. Una soluzione all’avanguardia dall’estetica accattivante per chi non sa rinunciare alla tv in camera da letto.

Semplice, dalla linea pulita supporta una tv da 32” o 40”, il tutto racchiuso in 9 cm circa di spessore, disponibile in 2 larghezze e altezze. L’anta è realizzata con un telaio in metallo rivestita in legno e vetro serigrafato nero stop sol, che oltre ad incorniciare la tv diventa anche uno specchio.

Gli armadi

Il design unisce funzionalità, innovazione ed estetica, oltre la bellezza e il gioco dell’arredo.

Gli armadi sono mobili che esprimono precise qualità tecniche, come le tipologie di ante, la modularità, ma anche una vasta gamma di attrezzature interne estraibili come: porta pantaloni, servetti, cassettiere e cesti, che organizzano con precisione il guardaroba di tutte le stagioni.

Maronese Acf ci presenta altre soluzioni per la zona notte, come ad esempio l’armadio battente Fluo che si contraddistingue immediatamente per il taglio sagomato dell’anta. Gli inserti in rovere che disegnano nuove geometrie e la lavorazione delle maniglie dona alle ante battenti una nuova linea espressiva e una forma del tutto originale. Il modulo iniziale include un praticissimo elemento a giorno, simile ad una libreria disponibile in 2 altezze che consente di riporre svariati oggetti, pensato non solo come armadio da camera ma anche come elemento di arredo per la zona Living.

I letti

Nuovi elementi di design entrano a far parte della zona notte, il luogo per eccellenza dove rilassarci ed entrare in una visione più raccolta di noi stessi. Maronese Acf ci propone il letto Ninfea, avvolgente, dalle linee soft, la testiera è composta da singoli cuscini, rivestiti in Lino naturale, nelle rilassanti tonalità del blu.

Il rivestimento è completamente sfoderabile, disponibile in 31 tessuti e 12 ecopelli. Il letto diventa anche un pratico contenitore ideale per cuscini e coperte. Si solleva facilmente con un semplice gesto grazie ad un meccanismo motorizzato con telecomando, che alza e abbassa la rete in pochi secondi. Un pratico vassoio sospeso montato direttamente sul telaio, suddivide e riorganizza al meglio tutti gli spazi.

Vivere la zona giorno con Maronese ACF

Per la zona giorno Maronese ACF punta sul sistema living Gardenia.

Sistema Living Gardenia

Gardenia è una collezione che si affida alla tradizione per creare qualcosa di nuovo e originale. Il sapore classico dell’anta telaio abbinato a materiali di tendenza e accessori dal design moderno. Semplicità e raffinatezza: uno stile coinvolgente e accogliente, che si lascia vivere giorno per giorno e diventa parte della propria casa e della propria quotidianità.

L’aggregazione di pieni e vuoti, di vetro ed essenza, compone un arredo dinamico e versatile. La bellezza intramontabile delle venature del frassino è interpretata in 43 tonalità diverse.

La vetrina è un pezzo chiave del soggiorno tradizionale. L’ illuminazione interna e i ripiani in vetro rispecchiano la volontà di dare una lettura nuova ai classici dell’arredo.