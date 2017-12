Maronese ACF, il Marchio dell’Arredo a 360°

Una proposta completa di arredo, per ambienti giorno e zona notte che, nel più ampio spazio del gruppo industriale costituito dalle sette aziende del gruppo ATMA, arriva a comprendere anche la cucina ed il bagno.

Edi Polesello è l’amministratore delegato di Maronese ACF, uno dei marchi del gruppo che, con la sua forza, identifica in Veneto un distretto produttivo e che, nello showroom di 11.000 metri quadri a Brugnera, offre un percorso completo e realistico di ogni ambiente casa.

“Il marchio Maronese”, spiega Edi Polesello, “è nato nel 1966 come produttore di mobili di alta qualità d’impronta classica ma dotati di una più moderna freschezza. Un pacchetto giorno-notte completo, sviluppato con linee produttive d’avanguardia e processi di automatizzazione molto evoluti; nel 2005, Maronese si fonde con ACF, assumendo l’unica denominazione di Maronese ACF, marchio di sistemi giorno-notte progettati per offrire una nuova idea di stile e di qualità”.

“I tempi cambiano e se per la prima generazione l’imperativo era creare modelli nuovi, in legno massiccio, apprezzati dal mercato italiano quanto da quello tedesco, francese e russo, per la seconda generazione, la mia, la priorità è fare cataloghi nuovi partendo dalla progettazione. Fare restyling per riposizionare il marchio attraverso il catalogo, dietro il quale c’è una struttura, una storia. Il cliente di oggi non cerca arredi, cerca programmi di arredo.

Il catalogo è lo strumento che ci consente di unificare e ottimizzare, riuscendo a fare, all’interno di uno stesso catalogo, anche una differenziazione di gamma di uno stesso prodotto, con un’altissima personalizzazione”.

“Grazie al nostro studio interno e in una sede produttiva di 40.000 metri quadri sviluppiamo programmi ricchi di elementi distintivi, dal cambio di profondità in uno stesso elemento ai tagli a 45°, fino ai 12 melamminici e ai 27 laccati, riuscendo a dare all’utente un prodotto caratterizzante pur nell’ambito di una produzione omogenea”.

“Scuderia è la novità di Maronese ACF, un programma completo giorno-notte che vede protagonista il rovere massiccio trattato a olio, utilizzato in doghe orizzontali di varie forme e dimensioni dal particolare effetto decorativo. Boiserie, madie, vetrine, mensole e basamenti in metallo come tesori di emozioni nell’area living, che si amplia a comprendere una zona notte di grande tendenza, con le doghe in rovere naturale che definiscono comodini, comò ed altri arredi, abbinati al sommier imbottito”.

“Con la collezione Seta, Maronese ACF arreda il living con librerie, madie, sedie e tavoli proposti in forme e dimensioni diverse, in tante finiture, come il rovere impiallacciato in tre diverse tonalità, abbinato ai 27 colori laccati disponibili lucidi e opachi.

Alto il grado di personalizzazione: con contenitori che possono avere diversi tipi di frontali, con cassettoni e pensili in due profondità, per un impatto estetico tridimensionale.

A completare la collezione, anche tavolini da salotto, pouf, accessori e carte da parati personalizzate con grafiche esclusive.

Nella zona notte, Seta fa scoprire il gusto del dettaglio classico abbinato allo stile contemporaneo, con un design pulito e lineare votato alla funzionalità personalizzabile di armadiature scorrevoli o a battente, cabine, letti imbottiti in tessuto o ecopelle, cassettiere, servetti e vani a giorno. Massima praticità e ottimizzazione razionale di spazi e funzioni come espressione di una nuova idea di stile”.

“Maronese ACF”, conclude Edi Polesello, “è un viaggio in un nuovo mondo, ricco di stimoli e di emozioni, per una casa a misura di personalità e di carattere; il luogo dove star bene e in cui riconoscersi”.