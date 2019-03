Marazzi apre uno showroom a Lione

Marazzi, leader internazionale nel design e nella produzione di piastrelle di ceramica, ha inaugurato ieri un nuovo spazio espositivo a Lione, sede storica del Gruppo in Francia, al 117 di avenue Jean Jaurès.

Il nuovo showroom di oltre 400 mq si trova in una delle zone culturalmente più vivaci e di tendenza della città transalpina, nella quale si concentrano tutte le principali firme internazionali del design e dell’arredamento.

Lo spazio è stato progettato per presentare ai visitatori, che siano architetti, progettisti, rivenditori o semplici consumatori in cerca di ispirazione, le molteplici soluzioni a disposizione in termini di materiali e possibilità creative a marchio Marazzi e per accogliere anche gli uffici operativi dell’azienda.

All’interno dello showroom un’ampia area dedicata alle lastre in grès di dimensioni extra large, la zona tecnica con l’abaco delle collezioni e la libreria materiali, una serie di veri e propri ambienti, con suggestioni ed esempi di possibili utilizzi della ceramica per qualsiasi soluzione abitativa, e infine uno spazio outdoor, un vero e proprio giardino dove “provare” i prodotti per l’esterno.

Obiettivo dell’investimento: il rafforzamento e il posizionamento del brand nella community internazionale di architetti e di interior designer, dopo la recente apertura in città importanti quali Londra e Varsavia.

Foto di Mattia Iotti