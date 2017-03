L’eleganza del nero e il design si incontrano in cucina: arriva la Black Range di KitchenAid in acciaio brunito

Tutto il fascino del nero nella nuova linea di elettrodomestici da incasso per la cucina firmata KitchenAid. Una gamma in acciaio brunito sofisticata e funzionale, pensata per garantire performance professionali anche a casa propria.

Il brand che da quasi un secolo firma un’ampia gamma di piccoli e grandi elettrodomestici lancia Black Range, una linea di prodotti in acciaio inossidabile brunito, caratterizzata da un look estremamente attuale ed elegante: un’alternativa che apre nuove possibilità nel design della cucina.

Fedele al suo desiderio di offrire prodotti nei quali l’estetica sposi al meglio la funzionalità, KitchenAid introduce l’esclusiva tecnologia PrintShield, per proteggere le superfici dell’intera gamma Black Range dai segni delle impronte, preservandone la bellezza.

Progettata per coloro che creano e che desiderano performance professionali anche a casa loro, la nuova linea di elettrodomestici built-in include quattro varianti di forno, un forno a microonde e un cassetto scaldavivande.

I forni della linea Black Range KitchenAid

La nuova Black Range KitchenAid in acciaio brunito, propone quattro modelli di forno per soddisfare ogni diversa esigenza di cottura.

Il forno Twelix Artisan

Il Forno Twelix Artisan è dotato di 18 funzioni tra speciali e tradizionali ed è in grado di combinare tre diversi metodi di cottura: convezione standard, cottura combinata a vapore e solo vapore. Un esempio di tecnologia all’avanguardia, in particolare in merito alla cucina a vapore.

Il forno Twelix

Il Forno Twelix offre la possibilità di raggiungere livelli di cottura professionale eccezionali per una cucina domestica. Grazie a due elementi di riscaldamento indipendenti semicircolari e a una speciale cavità del forno, la tecnologia Twelix migliora infatti radicalmente il flusso dell’aria e assicura una costante distribuzione del calore e della temperatura in tutte le zone del forno. Inoltre, la funzione Tweli-grill migliora la capacità di grigliatura, mentre la Tweli-base può essere utilizzata per dorare la parte inferiore dei piatti per un risultato.

Il forno a vapore

Il Forno a vapore è particolarmente indicato per cuocere gli alimenti sottovuoto, grazie ad un preciso sistema di controllo della temperatura. Selezionando una delle 10 funzioni di cottura Sous Vide, il forno cuocerà ogni pietanza con estrema delicatezza, conservandone sapore, colore e consistenza, mentre la funzione Assisted Chef – uno speciale programma con 71 ricette preimpostate – garantirà piatti impeccabili secondo la modalità più adatta.

Il forno Pure Speed

Il forno compatto Pure Speed è pensato per assicurare un’esperienza di cottura completa e a prova di tutte le preparazioni, anche le più ambiziose.

Il forno a microonde

Il Forno a Microonde garantisce la possibilità di un’esperienza culinaria creativa ed affidabile, offrendo standard tecnologici particolarmente avanzati, come la tecnologia Sensor Cooking, che regola l’intensità e la durata delle microonde per assicurare risultati sempre impeccabili.

Per una cucina domestica sempre più vicina ad una professionale, la Black Range comprende il cassetto scaldavivande, per portare in tavola piatti sempre caldi come nei migliori ristoranti. In acciaio inox, di facile pulizia e manutenzione, mantiene alla giusta temperatura fino a 12 coperti e ogni tipo di pietanza, preservandone tutto il gusto fino al momento della presentazione in tavola.

Il ricercato look total black e le prestazioni evolute dei prodotti rendono questa nuova linea unica ed esclusiva, perfetta compagna di viaggio di creatività e passione in cucina.

