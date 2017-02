Librerie Moderne nel Segno del Design

Speciale sulle librerie moderne. Tutte le novità 2017 nel segno del design.

I sistemi a parete che sfruttano appieno lo spazio, abitandolo senza limiti. Tutte le novità per le librerie moderne che arredano il living.

Dalle proposte classiche ma sempre moderne a quelle più d’impatto per dei complementi di arredo che diventano protagonisti.

Tutte le librerie moderne 2017

A firma del team di designer californiano Shibulero, Aero di Living Divani è una composizione di ripiani in Doluflex® bordati in Mdf, rinforzati da inserti in alluminio che consentono il fissaggio dei montanti, in tondo d’acciaio verniciato bianco o nero.

Tra i sistemi giorno di Former, Set System consente infinite soluzioni compositive grazie alla flessibilità dei suoi moduli che includono vani aperti; vani chiusi da cassetti, ante a ribalta e scorrevoli, insieme ad anse e inserti con piano a sbalzo.

In foto nella versione con colonne a giorno a doppia profondità, la libreria Over di Doimo Cityline consente ampia libertà compositiva, in soluzioni a parete e bifacciali, con o senza ante scorrevoli, disponibili in 9 altezze, 5 larghezze e 3 profondità. Fa parte della collezione per la zona giorno CityLife.

Disegnato nel 2006 dal Centro Ricerche & Sviluppo di Poliform, il sistema di librerie Wall System si conferma estremamente attuale grazie alla grande versatilità compositiva.

Ampia la gamma di finiture della struttura, che include legni e laccati abbracciando, per facciate ed elementi speciali, anche diverse tipologie di vetri.

Di Euromobil, Smart unisce alla forma rigorosa, che si presenta come un rettangolo compatto, interni personalizzabili, con soluzioni asimmetriche di grande appeal.

È disponibile in diverse colorazioni realizzate con vernici atossiche all’acqua e in un’ampia gamma di varianti sviluppate in collaborazione con Zalf, altra azienda del Gruppo Euromobil.

Inserito nell’Adi Design Index 2016, Alambra di Rimadesio unisce libertà compositiva e leggerezza dei materiali, grazie alla riduzione operata negli spessori strutturali in alluminio che, insieme all’illuminazione a led integrata, valorizza al massimo gli oggetti esposti. Ulteriore valore aggiunto, l’ecosostenibilità del progetto dalla fase produttiva a quella di smaltimento.

Si presta a una libera collocazione in qualsiasi ambiente della casa, il sistema modulare Open di Riva 1920, che combina gli elementi strutturali in più possibilità di sviluppo e di personalizzazione. I frontali sono disponibili in ferro con varie finiture metalliche, in cemento e in svariate essenze di legno. In foto, in dimensioni 250x50x243 cm.

Dalla collaborazione con Giugiaro Design, Flux Swing di Scavolini è un programma modulare che accentua il dialogo tra zona giorno e cucina, puntando sull’assenza di maniglie e su elementi stilistici come la curvatura delle ante di base e pensili. In foto, una composizione che integra la zona scrivania con sostegno HoldUp.