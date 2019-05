Le novità Poliform by Marcel Wanders

Poliform ha presentato in anteprima al Salone del Mobile di Milano la nuova collezione Gentleman, ultimo esito della collaborazione di successo e di lungo corso con il designer olandese Marcel Wanders che ha saputo unire design e lifestyle per vestire con sapienza gli spazi lounge.

Direttore creativo di Marcel Wanders, Gabriele Chiave parla di “una collezione diversa, sia come oggetto che in termini di postura fisica delle persone, una collezione che mancava a Poliform, più contract, pensata per spazi meno privati e più pubblici”.

Destinata ad essere implementata ulteriormente, Gentleman include un divano, Gentleman’s Friends, un poggiapiedi e tre versioni di una poltroncina: Gentleman Single, di dimensioni mignon; Gentleman Relax, più ampia, e Gentleman Reserved, con schienale più alto e avvolgente.

Per un nuovo senso di ospitalità che invita a una convivialità sofisticata.

Nessun contenuto correlato.