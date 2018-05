Davvero interessanti le novità di Zucchetti.Kos a Eurobagno 2018.

Watercandy, è una piccola doccia che rivoluziona la funziona con la sua forma come una spugna e si può tenere in mano per entrare davvero in contatto con l’acqua.

A Eurobagno 2018 anche un nuovo concept di minipool allungata che si posiziona accanto alla vasca per un relax post bagno.