Le collezioni di Jean Marie Massaud per Poliform al Salone del Mobile 2018

Le novità di Poliform al Salone del Mobile 2018: le collezioni firmate da Jean Marie Massaud

La zona living firmata Poliform si arricchisce di nuove proposte legate alle collezioni divani, poltrone e tavolini: dagli armadi che si declinano nella più ampia varietà stilistica alle cabine armadio come soluzioni architettoniche degli ambienti in un gioco di volumi, dimensioni e combinazioni materiche e cromatiche. Numerosi i nuovi prodotti presentati che, seppur firmati da mani diverse, hanno segnato una proposta stilisticamente coerente.

È una lunga collaborazione quella tra il designer Jean Marie Massaud e Poliform. Una lunga ricerca stilistica, basata sulla volontà di creare sistemi giorno che facciano sentire a proprio agio chi li vive, avvolti nel comfort e nel design.

Ed ecco le nuove collezioni firmate Jean Marie Massaud per Poliform:

Divano Bellport

Bellport è una collezione di divani dall’atmosfera vivace e frizzante tipica della zona da cui trae ispirazione. Nota per il suo benessere e l’alta qualità della vita Bellport è, infatti, un luogo dove non solo si rinnovano le ex fabbriche e i magazzini ma, soprattutto, le idee.

La collezione si compone di diversi elementi quali, divani, day bed, pouf e poltrone in grado di integrarsi perfettamente con il resto della collezione giorno di Poliform. Estremamente versatile come può esserlo un abito ampio o stretto, ideale per la città e per una vacanza, caldo o leggero, adatto ad ogni situazione, d’inverno o d’estate, ad Hampton o a Chelsea.

Le finiture sono con struttura in poliuretano a quote differenziate, prerivestimento in piuma. Rivestimento finale sfoderabile in tessuto, sfoderabile in pelle. Piedini e cornice in metallo verniciato brown nickel opaco e champagne.

I tavolini Creek

Composta da due vassoi sovrapposti, in legno, pietra o laccato, appoggiati su una struttura di metallo finemente spazzolato, Creek è una collezione di tavolini e complementi di libero abbinamento. I colori e le finiture di ogni vassoio possono essere abbinati a piacere, in modo da offrire tutta la ricchezza di espressione di un’architettura volontariamente sobria.

Tra le finiture struttura in metallo satinato brown e champagne. Piano superiore disponibile in laccato lucido colori, rovere spessart, olmo nero, vetro fumè 3050, marmo levigato e lucido bianco carrara, emperador dark, grigio stardust, calacatta oro, sahara noir (con finitura poliestere). Marmo lucido noir saint laurent, granito nero assoluto finitura juta. Piano inferiore disponibile in laccato lucido colori, rovere spessart e olmo nero.

Stanford Bridge

La naturale eleganza di Stanford si arricchisce di un nuovo modello. Stanford Bridge: un guscio sottile e avvolgente come un abito che appoggia su una esile struttura

in alluminio pressofuso con base girevole. Finiture:Struttura con base girevole verniciata lucido o opaco brown nickel. Seduta in poliuretano espanso a quote differenziate sfoderabile in tessuto e non sfoderabile in pelle.

Tavolino Nara

Comodino o tavolino, Nara enfatizza e arricchisce in modo scultoreo gli spazi della vita, grazie a funzionalità pratiche e trasversali. La Collezione Nara, design Jean-Marie Massaud, è costruita in modo artigianale con i legni noce canaletto e olmo nero.

