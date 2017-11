Le Cabine Docce di Hafro-Geromin: Un Nuovo Modo di Vivere il Benessere

Tutte le novità per le cabine doccia di Hafro-Geromin e le saune per la casa

L’ambiente bagno si caratterizza sempre di più per essere una vera e propria stanza per il benessere e questo grazie anche alle nuove proposte di aziende come Hafro-Geromin, che ci offrono la possibilità di realizzare una vera e propria spa domestica.

Cabine doccia multifunzionali che ci fanno vivere l’esperienza della doccia quotidiana come un momento di puro relax, saune su misura per tutti gli ambienti. Scopriamo il nuovo modo di concepire l’ambiente bagno con le nuove proposte di Hafro-Geromin presentate a Cersaie 2017.

La doccia Stylé di Hafro-Geromin

Da chiusura per doccia a soluzione per l’interior: Stylè di Hafro-Geromin diventa una valida soluzione anche per la progettazione d’interni, come struttura trasparente che divide un ambiente in più zone mantenendo continuità visiva e spaziale. Pensiamo ad esempio in una camera da letto open space con bagno a vista.

Ha un sistema di scorrimento rallentato per aprire e chiudere la cabina doccia senza fatica e in modo silenzioso. Il cristallo solido, con i suoi 8 mm di spessore, ha dimensioni generose in altezza.

La colonna doccia Lama in carbonio

Un’altra interessante novità è la colonna doccia Lama realizzata in carbonio.

Un must in evoluzione: già disponibile in metallo e Alulife®, Lama si veste di fibra di carbonio, un materiale del tutto nuovo per il settore arredo bagno. Molto usato nell’industria aeronautica e automobilistica, è leggero, resistente e – dal punto di vista estetico – molto versatile.

Con la sua linea, i suoi colori e le sue finiture materiche, Lama è nata per essere anche un elemento d’arredo, oltre che una colonna doccia funzionale con soffione integrato, jet verticali e doccetta. Oggi, il design inconfondibile di Lama diventa sontuoso con la fibra di carbonio in tre insolite finiture a effetto tridimensionale: elegance, dama e classic.

Kalika, la sauna su misura

La luminosa Sauna Kalika, con le sue pareti di cristallo da 8 mm a tutta altezza, si trasforma nella sauna perfetta.

Ideale nelle dimensioni: alle gamma delle misure standard si aggiunge la possibilità di personalizzare gli ingombri in base agli spazi a disposizione.

Perfetta nella composizione: tutti gli elementi funzionali della sauna – sedute, panche sospese, stufa – possono essere riconfigurati nella posizione preferita.

Versatile nei materiali, da scegliere in base al proprio stile.

Tante proposte innovative per rivoluzionare l’ambiente bagno e trasformarlo nel nostro personale angolo di benessere.

