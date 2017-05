Lampade Design: le Novità da Euroluce 2017

Lampade Design: tutte le novità da Euroluce 2017

La poetica della luce coniugata alle tecnologie più estreme e funzionali, anche senza fili. Tutte le lampade design più belle viste ad Euroluce 2017.

Non la luce ma soluzioni di luce diretta, diffusa o indiretta, comunque sensoriale. Giochi di rifrazione su materiali capaci di proiettare scenografie luminose.

La luce su misura un progetto da personalizzare a proprio piacere.

Quattro globi luminosi che un giocoliere lancia in aria, un mix tra scultura e luce per una sospensione da terra, tipologia assolutamente ibrida di corpo illuminante.

Originalissima la lampada Limbo Juggler di Kenneth Cobonpue, in rete con finitura terracotta e filo d’acciaio nero.

Marco Piva amplia e completa la collezione Crowns disegnata per Italamp; protagoniste le lampade di grandi dimensioni (in foto), espressione di un lusso affidato alla lavorazione del vetro, soffiato e lavorato a mano, in diversi colori, dal melanzana al cipria al rosa confetto, che diffonde la luce proveniente da una sorgente luminosa di microproiettori a LED, in un fascinoso gioco di riflessi.

U-Line è la lampada a sospensione di Lolli e Memmoli che trasforma la luce in un’esperienza sensoriale, ispirandosi ai grandi chandelier della tradizione.

Una linea orizzontale di gocce di cristallo che nascondono, riflettendola, la sorgente luminosa; disponibile in diverse lunghezze e colori, da appendere in coppia o in più elementi.

Disponibile in bianco, nero, grigio e bronzo, Gravity CL di Nimbus è la lampada senza fili, con controllo wireless, che garantisce fino a 100 ore di illuminazione, gestibile da qualsiasi punto della stanza, per creare soluzioni di luce personalizzata dove richiesto.

Quando deve essere ricaricata, viene rimossa dalla parete o dal sottilissimo cavo di acciaio con supporto magnetico per la sospensione a soffitto (in foto) e collegata alla rete elettrica.

Un sensore permette di accendere, spegnere e regolare la lampada attraverso il controllo gestuale.

Il nome rivela la forma: Silver Ring di Panzeri è un anello d’argento, in tre diversi diametri, 80, 120 e 180 cm, a sospensione o in un’inedita versione da parete/soffitto, fornita di accessorio che ne semplifica l’installazione. Ogni versione è equipaggiata con tecnologia LED Dali/Push Dimmering e può essere combinata con altri cerchi di diversa dimensione, sia della medesima famiglia che della famiglia Golden Ring.

Continua la sperimentazione sulla materia vetro di Barovier&Toso che, con Pentagon conferma la sua tradizione nella lavorazione del vetro di Murano.

Il risultato è una plafoniera a soffitto, proposta in due versioni, in cui prismi esagonali di diversa lunghezza vestono la sorgente luminosa.

Table Lamp è la lampada da tavolo della collezione Serendipity di Melogranoblu in vetro soffiato, con finitura satinata. Una forma luminosa che genera scenografie ad effetto sensoriale e al cui interno si posiziona la sorgente luminosa a LED Touch Dimmer.

“Volevo disegnare una lampada semplice, dalla forma familiare, che appena la vedi la senti come già tua”, spiega Giacinto De Nardo, designer e fondatore di Melina Light che, con la collezione Melina, ispirata alla classica abat jour, presenta versioni da tavolo, ad applique, da terra, a sospensione e chandelier, in materiali tradizionali (alluminio, rame e vetro) o di ultima generazione,

come i polimeri e le resine in 30 colori Pantone.

Un grande fascio di tulipani rosa illumina il tavolo da pranzo.

È Flowerpower, la sospensione di VG realizzabile esclusivamente su misura, anche con altri tipi di fiori a scelta, in mezzo ai quali si collocano le lampade in vetro di Murano con illuminazione a LED.

Evoluzione dello storico modello disegnato da Toso&Massari nel 1968, Aella di Leucos nella versione da tavolo presenta un diffusore in vetro soffiato cristallo su una base in metallo cromato lucido in diverse varianti di colore. Un design essenziale ma sofisticato, abbinato alla tecnologia del circuito LED dimmerabile.

Forte della collaborazione con Daniel Rybakken, che è valsa all’azienda due Compassi d’Oro, Luceplan affida allo stesso designer il progetto di Sol, lampada a sospensione di grande spazio fisico ma di volume ridotto al minimo e orientabile. Un disco leggerissimo, teso all’interno di un profilo circolare in alluminio, diffonde e riflette la luce; modificando la lunghezza ed i punti di collegamento dei due fili di sostegno, la rotazione del disco può essere impostata in qualsiasi angolazione.