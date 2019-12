Lama, la colonna doccia di Gruppo Geromin, tra benessere, design e innovazione

Lama, a marchio Hafro di Gruppo Geromin, trasferisce il design e l’innovazione nell’ambiente doccia e la colonna da anima funzionale diventa strumento di totale e completo benessere, integrando in un unico elemento soffione, doccino, getti d’acqua o jet nebulizzanti e mensole porta oggetti.

Con la linea Lama il design riscopre la purezza dell’acqua, associando al concetto di funzionalità quello di estetica: tante le finiture, dalle più semplici, come l’acciaio, a quelle più innovative, come la fibra di carbonio, per appagare anche la vista.

Così, anche una semplice cabina doccia può diventare uno spazio benessere scegliendo, tra le soluzioni di Gruppo Geromin, quella più adatta ai propri gusti ed esigenze.

Oltre al soffione integrato, infatti, le colonne doccia più evolute a marchio Hafro sono dotate di getti per l’idromassaggio verticale e di miscelatore termostatico che mantiene costante la temperatura e il flusso dell’acqua: un trattamento salutare e di bellezza dal design inconfondibile, valorizzato da una serie di finiture ricercate per colonne doccia dallo stile unico.

LAMA CARBONIO

Nella sua ultima versione, Lama si veste di fibra di carbonio, materiale evoluto che, con tutte le sue peculiarità, entra nell’arredobagno per dare forma a una colonna doccia con caratteristiche peculiari. Leggero, resistente ed esteticamente molto versatile, il carbonio caratterizza la linea Lama con i suoi colori e le sue finiture materiche.

Oltre che una colonna doccia funzionale con soffione integrato, jet verticali e doccetta, Lama è nata per essere un vero e proprio elemento d’arredo. Il suo design inconfondibile diventa sontuoso grazie alla fibra di carbonio in tre insolite finiture a effetto tridimensionale: elegance, dama e classic, che si abbinano perfettamente alla rubinetteria.

LAMA CORIAN

L’estetica unica della colonna Lama diventa sofisticata con la finitura in corian, disponibile anche nella versione Plus, dotata di cromoterapia. La lastra in corian, materiale innovativo, versatile e resistente, di spessore 6 mm, riveste la colonna doccia adattandosi perfettamente al design di Lama e mantenendo inalterata la sua bellezza nel tempo.

LAMA METALLO

Nella versione Lama Metallo, il design moderno viene valorizzato da una sottile lastra di spessore 4 mm in alluminio anodizzato spazzolato. Lama Metallo è disponibile in due finiture, Champagne o Rame, ottenute da un trattamento speciale dell’alluminio: attraverso un processo elettrochimico, sulla superficie trattata si forma uno strato protettivo di ossido che crea particolari riflessi e colorazioni. Due finiture ricercate per una colonna doccia dallo stile distintivo.

LAMA ALULIFE ®

Lama Alulife® si veste di un materiale innovativo, l’alluminio 100% riciclato e riciclabile, nato da una lavorazione ad elevata tecnologia, che dona al metallo una nuova matericità, conferendogli un aspetto rinvigorito e complesso di grande suggestione. Caratterizzate da una texture cangiante e da straordinarie qualità tecnologiche di durezza, leggerezza, e resistenza, le superfici in Alulife, ottenute attraverso un processo di ossidazione anodica, risultano belle alla vista e piacevoli al tatto. Nelle finiture Alulife naturale e antracite, la colonna Lama indentifica stili di vita esclusivi, che prediligono soluzioni ecologiche e mai invasive.

LAMA ACCIAIO

Lama Acciaio è la colonna doccia dalla struttura completamente in acciaio inox lucido che, grazie anche alle speciali saldature, ne fa un elemento unico, dallo stile hi-tech e contemporaneo, esaltato dai riflessi brillanti dell’acciaio stesso.

Lama, in tante finiture originali e di tendenza, per una cabina doccia al top

https://landing.gruppogeromin.com/lama/

