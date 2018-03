La ristrutturazione di un appartamento a Milano con un fil rouge: l’avanguardia artistica contemporanea

Un attico su due piani a Milano, con un impianto classico completamente trasformato da una ristrutturazione che ha modificato integralmente la dinamica interna degli spazi.

Per cominciare, il committente ha richiesto allo studio HIT arcHITects l’inserimento di un ascensore interno che fosse scenico, ma allo stesso tempo non convenzionale.

Il risultato è una soluzione tecnica originale: una piattaforma senza pareti che scorre all’interno di un castelletto (il vano metallico destinato ad accogliere la cabina dell’ascensore) interamente decorato. Molto chiara l’idea di rinnovamento del proprietario: un ingresso fortemente caratterizzante, che invogliasse i visitatori a salire al piano superiore, ma soprattutto uno spazio fluido che potesse espandersi in estate e contrarsi in inverno. Così è partita la riprogettazione.

Oggi il layout colloca al piano inferiore le stanze da letto, un’ampia cabina armadio e la zona servizi, oltre all’ingresso e alla scala interna. Il piano superiore, invece, accoglie gli spazi conviviali e diurni: cucina, soggiorno, sala da pranzo, giardino pensile e portico.

L’ingresso è stato oggetto di uno studio dedicato che si è evoluto e perfezionato durante le fasi di progettazione. I muri sono stati trattati a spatola con una pittura ai silicati rosa polvere, tipica delle facciate esterne, che ha reso le pareti leggermente riflettenti. Quest’effetto ha permesso di accentuare la luminosità del soffitto, trattato con un rivestimento a doghe in legno che rievoca in sezione le Rainbow Mountains peruviane.

Grazie all’applicazione degli strip led, poi, diffonde una luce simile a quella naturale, omologando così la luminosità di questa parte della casa a quella del livello superiore, che invece gode di ampie vetrate sul giardino pensile. La soluzione architettonica studiata per il piano più alto, dove il committente auspicava un approfondito dialogo tra interni ed esterni, ha richiesto anche

un’attenta analisi dei materiali. Le pareti vetrate sono dotate di vetri basso emissivi, mentre al soffitto è applicato un efficace sistema frangisole in grado, grazie alle pellicole riflettenti, di regolare il passaggio della luce dal lucernario superiore in base alle stagioni (più luce in inverno e meno in estate), oltre che di mascherare gli antiestetici macchinari per la climatizzazione. Il risultato

è il perfetto controllo climatico passivo dell’abitazione.

Un elemento di grande originalità è dato dalla pavimentazione, realizzata in parte in teak gommato, posato con la tecnica utilizzata per rivestire il ponte delle barche a vela, e in parte in sampietrini di porfido: una soluzione che sottolinea in modo evidente il dialogo tra spazi interni ed esterni.

Una lunga fase di progettazione e di esecuzione è stata necessaria per la produzione di alcune finiture e degli arredi su misura, come ad esempio le soglie dei vani d’ingresso, realizzate con fusioni di bronzo, o la realizzazione dei paralumi che richiamano i lampioni stradali liberty parigini e confermano la coerenza cromatica del blu china, colore dominante del piano superiore.

Oltre che ad una scelta stilistica, questa soluzione risponde ad una precisa funzione, quella di mimetizzare le colonne portanti della struttura.

Forme e funzioni concorrono così a dare armonia ed equilibrio ad un progetto che non rinuncia a tocchi di originalità e di eclettismo espressivo quasi irriverenti, dalla scelta del colore ai materiali non convenzionali, fino all’esposizione di straordinarie opere di artisti contemporanei d’avanguardia.

di Floriana Morrone | Foto di Andrea Fongo

