La nuova versione del divano Kris di Ditre Italia

Ditre Italia presenta Kris in una nuova versione completamente rinnovata

Il divano è certamente un pezzo cult nel nostro living ed è connotato da un perfetto mix tra estetica e funzionalità.

Nel vasto panorama degli imbottiti, il divano Kris di Ditre Italia, si contraddistingue per l’estetica intramontabile. Firmato dai designer Spessotto&Agnoletto, punta su uno stile raffinato che si ispira all’Art Decò, che da sempre ha decorato le migliori residenze del mondo.

Un divano sicuramente versatile, pensato per tutti gli ambienti living. Il divano Kris infatti, è un modello altamente personalizzabile per composizione, in base alle nostre esigenze di spazio e di arredamento e con la nuova versione proposta da Ditre Italia, si aggiunge un nuovo modulo e una nuova chiase longue per arredare la zona living con uno stile moderno ed elegante.

Moltissime anche le finiture disponibili tra cui la nuova versione mix in tessuto e pelle trapuntata che rende ancora più unico uno dei modelli di maggior successo lanciati da Ditre Italia negli ultimi anni.

La seduta profonda e la confortevole imbottitura rendono questo divano perfetto per un completo relax.

I dettagli sono sempre importanti e per la nuova versione di Kris, viene proposto anche con un nuovo piedino a doppio tubo dal design lineare e raffinato che proietta questo modello nella zona d’eccellenza degli imbottiti Ditre Italia.

La forma lineare della struttura del divano e questi piccoli ma importanti dettagli, definiscono in pieno il richiamo all’Art Decò.

Un divano certamente che si fa notare per la cura e particolarità di ogni dettaglio, perfetto per riscaldare ambienti moderni o in un gioco di contrasti fra antico e moderno.

Per una zona giorno di carattere ma sempre elegante e dallo stile inconfondibile.

Scopri di più su Ditreitalia.com

