Le novità di Poliform al Salone del Mobile 2018: la collezione Jane firmata da Emmanuel Gallina

Sono tante le proposte di Poliform al Salone del Mobile 2018. Nuove collezioni ma anche una nuova definizione delle linee cult del brand. Tra queste la linea Jane di Emmanuel Gallina, che con le sue linee accoglienti e avvolgenti, interpreta gli spazi dove l’eleganza si mette al servizio dello svago.

La nuova collezione Jane di Poliform design Emmanuel Gallina

La collezione Jane di Emmanuel Gallina si arricchisce di nuovi elementi con l’obiettivo di offrire ancora più comfort. Una gamma di poltrone, pouf e panche che si diversifica prevedendo dimensioni e linee sempre più accoglienti.

Nuove proposte in sottile equilibrio tra proporzioni armoniose e volumi generosi in grado di creare un ambiente rilassante, confortevole e protettivo come un vero e proprio “cocooning” dall’atmosfera elegante e borghese. Jane Lounge è una poltrona caratterizzata dallo schienale alto in grado di coniugare comfort ad una forte presenza estetica.

Jane Large è una poltrona dalle ampie proporzioni. Caratterizzata dallo schienale basso valorizza al massimo la morbidezza dei volumi suggerendo un’immediata sensazione di comfort.

Una proposta perfetta sia nel salotto che in camera da letto, una collezione timeless, con un’identità classica e contemporanea allo stesso tempo.

Guarda nel video l’intervista al designer Emmanuel Gallina