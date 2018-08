La Mostra Vatican Chapels alla Biennale di Venezia 2018

Un’estate all’insegna dell’arte con le architetture delle Vatican Chapels, alla Biennale di Venezia 2018

Riflessione sulla natura delle mostre dedicate all’architettura, in cui si ammirano progetti senza poterne rappresentare gli esiti, Vatican Chapels, alla Biennale di Venezia 2018, è, invece, una mostra di architetture costruite.Così ne sintetizza il senso lo storico dell’architettura Francesco Dal Co.

Nel bosco dell’isola lagunare di San Giorgio Maggiore e prima partecipazione della Santa Sede alla Mostra Internazionale di Architettura, dieci cappelle progettate da architetti internazionali, forti di esperienze diverse, fanno riferimento alla Skogskapellet, la cappella nel bosco che Erik Gunnar Asplund costruì a partire dal 1918 nel Skogskyrkogården a Stoccolma, progetto per il quale è stato allestito uno spazio espositivo autonomo, destinato ad essere il primo episodio che i visitatori incontrano all’ingresso di Vatican Chapels, con la presentazione del plastico realizzato per l’occasione e le riproduzioni dei disegni concessi dal Canadian Centre for Architecture di Montreal e dallo Swedish Centre for Architecture and Design di Stoccolma.

“La visita alle dieci Vatican Chapels”, afferma il Cardinale Gianfranco Ravasi, “è una sorta di pellegrinaggio non solo religioso ma anche laico, condotto da tutti coloro che desiderano riscoprire la bellezza, il silenzio, la voce interiore e trascendente, la fraternità umana dello stare insieme nell’assemblea di un popolo, ma anche la solitudine del bosco ove si può cogliere il fremito della natura che è come un tempio cosmico”. Perché, secondo l’asserto di Sant’Agostino, «noi non amiamo se non ciò che è bello”.

Le Dieci Cappelle D’Autore

