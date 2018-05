Le novità di Euromobil Cucine ad Eurocucina 2018

La cucina come spazio da vivere e godere, e in cui lasciare il mondo fuori. Ambienti dallo stile inconfondibile dove nutrire corpo e anima.

“Kitchen Atmospere” è il nuovo concept di Gruppo Euromobil a Eurocucina 2018.

Focus sulla nuova cucina LEON che si ispira all’artista rinascimentale Leon Battista Alberti, in particolare al suo studio sull’armonia e le proporzioni.