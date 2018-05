La Cultura dell’Arredo secondo Pianca: le Novità al Salone del Mobile 2018

Tante le novità di Pianca al Salone del Mobile 2018

Si rinnova la collaborazione con Philippe Tabet, autore del letto FUSHIMI, che sceglie di approfondire e declinare in modo esteso quello stesso motivo ispiratore. Simmetria, armonia ed essenzialità sono le caratteristiche del santuario giapponese di Fushimi Inari che affascinano Tabet e lo spingono ad una sua rilettura in chiave personale.

Nascono così le omonime serie FUSHIMI e INARI, dalle linee pulite, morbide e continue: un insieme di soluzioni d’arredo molto versatili, dal carattere mite e suggestivo, che si prestano ad essere collocate in molteplici ambienti della casa. Di Tabet è anche la sedia ORCHESTRA, dalle rassicuranti e armoniose forme, confortevoli in entrambe le versioni, con e senza braccioli.