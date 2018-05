La Collezione Suave di Vondom by Marcel Wanders

Vondom al Salone del Mobile 2018

Convertire qualsiasi spazio esterno in una vera oasi, con l’unico obiettivo di riunire le persone e celebrare la vita”, così il designer Marcel Marcel descrive la collezione “Suave” disegnata per Vondom. Questa collezione è il risultato di cinque anni di lavoro tra lo studio di design Marcel Wanders, conosciuto in tutto il mondo, e l’azienda spagnola per l’arredo Vondom.

La collezione rompe le barriere tra arredo interno e arredo esterno, ottenendo un maggior livello di morbidezza, comfort e relax. Suave combina nuovi materiali, texture e tessuti per creare un’esperienza all’aria aperta più sofisticata ed elegante.

Con Suave, Vondom introduce un nuovo metodo produttivo incredibilmente resistente – l’inserimento di poliuretano – e sfida tutta una decade di lavoro che l’ha posta nel quadro internazionale del design d’arredo.

Nessun contenuto correlato.