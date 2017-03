La Collezione Incasso Aria di Indesit: la Nuova Gamma Cooking Suite

Indesit presenta la collezione incasso Aria: in cucina affidabilità e praticità con un perfetto coordinamento estetico.

Per Indesit la casa è un luogo di armonia, di incontro e di grande collaborazione e condivisione. Per esprimere tutto questo la nuova gamma cooking suite Aria nasce sotto il segno del perfetto coordinamento estetico e funzionale, il tutto pervaso da un’anima fatta di stile e sobria eleganza.

La linea parte dalle tendenze materiche delle cucine di oggi, che vedono il vetro nero grande protagonista, per un’estetica molto elegante, il vetro bianco a dare luminosità all’ambiente, e l’inox, per un tocco professionale e contemporaneo.

L’estetica però non è tutto. Ecco perché i prodotti della suite Aria sono pensati per affrontare al meglio le esigenze di ogni giorno, in maniera affidabile, pratica e con un design user friendly, creando al tempo stesso in casa un’atmosfera unica.

Non a caso la nuova gamma built-in Indesit Aria va perfettamente incontro ai bisogni delle famiglie più impegnate, animate dal desiderio di seguire le loro passioni e vivere appieno la propria casa, in compagnia di parenti e amici. Tutti i prodotti della nuova linea, infatti, sono pensati per risparmiare tempo, denaro e fatica: rappresentano soluzioni affidabili ed immediate per migliorare la quotidianità, rendendola più semplice e piacevole.

Grazie a comandi semplici e a funzioni che nascono per rispondere alle esigenze dei consumatori, eliminando il superfluo, è stato possibile raggiungere un altissimo livello di funzionalità.

Così in un solo gesto la cena è pronta, in un attimo il forno è pulito e il microonde, realizzato con una nuova porta con l’apertura a ribalta garantisce maggiore praticità e si allinea perfettamente al forno.

Anche le cappe, proposte nelle versioni inox e vetro, si coordinano ora al meglio con ogni singolo elettrodomestico della suite.

Aria Glass di Indesit

Design all’avanguardia e stile ricercato, per trasformare l’essenzialità delle linee e del vetro in un ambiente accogliente e familiare.

Questo è Aria Glass: una Cooking Suite che vede il vetro grande protagonista, rigorosa e armonica in tutti i suoi componenti, anche nelle prestazioni, per rispondere con grande funzionalità alla vita di ogni giorno

Aria Inox Curved

Brillantezza, matericità e robustezza contraddistinguono questa linea, che coniuga acciaio inox e vetro, per dare vita a un mood moderno che, dialogando con la luce, valorizza qualsiasi ambiente. L’acciaio, con la sua bellezza inalterabile, crea uno stile in grado di superare la sfida del tempo e di ricreare una perfetta armonia interna.

Gli elettrodomestici Aria Inox

Elettrodomestici dallo stile senza tempo, eleganti e funzionali, si adattano con facilità agli ambienti domestici più diversi.

La maniglia squadrata è l’elemento distintivo di una linea che vede vetro e acciaio unirsi per rispondere al meglio alle esigenze di tutti i giorni.

I nuovi Forni Indesit

Con il nuovo forno della gamma Aria cucinare con la massima semplicità i piatti di ogni giorno con la certezza del risultato è davvero un gioco da ragazzi. Grazie all’innovativa funzione Turn&Cook basta un solo gesto per preparare più di 80 ricette senza preoccuparsi di impostare correttamente i parametri di cottura. Per preparare i piatti realizzati più frequentemente e comunemente dalle famiglie basta una semplice rotazione della manopola e il forno imposterà automaticamente tempo e temperatura di cottura.

Una soluzione perfetta alla portata di tutti, per cucinare al meglio in solo 1 ora di tempo oltre 80 ricette. Il nuovo forno è inoltre dotato dell’innovativo grill integrale, che permette di ottenere con facilità dorature e gratinature perfette ed uniformi.

Indesit inoltre, ha lanciato insieme al nuovo forno Indesit Aria, la nuova app Turn&Cook. L’app trasforma gli ingredienti scelti in una deliziosa ricetta da poter realizzare utilizzando la funzione Turn&Cook. Basterà fotografare un ingrediente, ruotare il device e l’app ci proporrà una o più ricette tra le oltre 80 disponibili. Il software, grazie al proprio algoritmo interno, riconoscerà infatti l’ingrediente in tempo reale e ci indicherà come trasformarlo al meglio in una gustosa pietanza.

Forno a microonde

Il nuovo forno a microonde della suite ARIA, in perfetto abbinamento estetico al forno, rappresenta la soluzione ideale per tutte le famiglie che, malgrado la mancanza di tempo per cucinare, non rinunciano al gusto e al piacere di mangiare insieme. Lo speciale sistema DOUBLE POWER WAVE, con doppia emissione di microonde, rende possibile cucinare, riscaldare e scongelare gli alimenti al meglio e in modo estremamente rapido. Finalmente niente più zone fredde o troppo cotte, ma risultati veloci, affidabili ed omogenei come quelli di un forno tradizionale. Inoltre grazie al PLATE COVER è possibile scaldare due piatti contemporaneamente su due livelli, senza mescolare gli odori e risparmiando ancora più tempo.

I nuovi Piani Cottura Indesit

I piani cottura a induzione della suite Aria nascono all’insegna della versatilità e della flessibilità. La nuova zona DoubleSize si adatta davvero alle esigenze di ogni giorno, permettendo di sfruttare le due aree di cottura sia in modo indipendente , utilizzando una o due pentole, sia contemporaneamente, come area unica, per una cottura uniforme all’interno di un recipiente di cottura grande come una pesciera o una teglia.

della suite Aria nascono all’insegna della versatilità e della flessibilità. La nuova zona si adatta davvero alle esigenze di ogni giorno, permettendo di , utilizzando una o due pentole, sia contemporaneamente, come area unica, per una cottura uniforme all’interno di un recipiente di cottura grande come una pesciera o una teglia. I piani a gas, in diverse misure, si adattano perfettamente a ogni esigenza di spazio. I bruciatori di nuova generazione High Power Flame, grazie alla doppia corona, permettono la fuoriuscita di una fiamma più concentrata, che garantisce un’ottimizzazione della potenza erogata e una diffusione del calore più diretta e omogenea, per una cottura perfettamente uniforme e tempi di ebollizione ridotti.

La cappa aspirante Aria di Indesit

La cappa verticale Indesit Aria è una perfetta sintesi di praticità e bellezza. Pensata con un design moderno è proposta in due versioni estetiche, e si propone come oggetto di design che arreda e personalizza la cucina. La particolare inclinazione migliora l’illuminazione sul piano di cottura grazie a lampade alogene dirette permettendo di risparmiare il 90% di energia* con una durata di 10 volte superiore rispetto allo standard. La cappa, con i filtri in alluminio e il motore a 3 velocità, è particolarmente efficace nel rimuovere gli odori, il fumo e l’umidità causate dalla cottura, così che le famiglie possano sentirsi libere di cucinare ogni giorno le loro ricette preferite.

