La Casa di Selena Gomez come un antico castello in pietra della Francia

Dentro la casa di Selena Gomez a Fort Worth del valore 2.700.000 di dollari

La tenuta della pop star di fama mondiale Selena Gomez, il cui singolo “Back to You” estratto dalla colonna sono della seconda stagione della serie Tredici ha vinto quest’anno il Choice Summer Song, è una proprietà di 10.000 piedi quadrati su 1,5 acri nel prestigioso quartiere di Montserrat sul lato ovest di Fort Worth, Texas.

La casa di Selena Gomez

La casa dell’attrice è stata progettata e costruita secondo il modello dei grandi castelli in pietra del sud della Francia. L’intera casa è stata costruita in pietra dai dai toni grigio e blu. Un sentiero conduce all’ingresso anteriore del cortile, decorato con una fontana a cascata. Entrando in casa danno il benvenuto una porta d’ingresso in ferro e vetro di grandi dimensioni e una magnifica scalinata con ringhiere in ferro battuto.

Appena passato l’ingresso, lo spazio diventa molto ampio e luminoso, con graziose colonne collegate da arcate e volte a crociera. Le imponenti travi sottolineano i soffitti a volta, accentuando ulteriormente le altezze del soffitto e un design architettonico unico.

Si continua con un’elegante sala da pranzo, perfetta per ricevere ospiti e organizzare lussuose cene, con un grande caminetto. Il soggiorno è abbellito con pavimenti in travertino e la cucina ampia è rifornita di ogni comfort che farebbe invidia anche alle cucine professionali degli chef più esigenti.

C’è anche una sala studio / musica, un cinema a otto posti con candy bar e una palestra. La sala giochi con bar offre ampio spazio per biliardo, poker e shuffleboard. Completano la residenza principale una camera padronale da sogno con un bagno privato e una cabina armadio enorme. In fine una lussuosa suite per gli ospiti e una stanza degli hobby.

I terreni della tenuta includono un campo da tennis illuminato e un campo sportivo con un’area panoramica ombreggiata da tralicci, una piscina di acqua salata in stile laguna con scivoli e una cucina all’aperto. Gli appassionati di auto apprezzeranno i due garage con una capacità fino a otto veicoli.

di Marida Muscianese

Nessun contenuto correlato.