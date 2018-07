La Casa di Harry Styles, una Meravigliosa Tenuta con Vista Panoramica

La casa di Harry Styles è stata messa in vendita a $ 7,99 milioni, una meravigliosa villa moderna con una vista mozzafiato su Los Angeles.

Il giovane cantante ha raggiunto la notorietà grazie alla band gli One Directions di cui faceva parte, un fenomeno mondiale che è andato poi a sciogliersi negli ultimi anni. I ragazzi hanno intrapreso carriere da solisti e lo stesso Harry Styles ha toccato le vette delle classifiche musicali con la sua Sign of the Times. Il giovane non si è solo dedicato alla musica, Lo scorso anno infatti ha recitato nel film di Christopher Nolan, Dunkirk, vincitore di tre Oscar.

Il giovane artista ora mette in vendita la sua casa di Los Angeles per un valore di $ 7,99 milioni. La casa è un capolavoro di architettura contemporanea che si sviluppa su tre piani e misura 4100 metri quadrati complessivi.

Si trova arroccata su una collina che domina Sunset Strip, a cui si accede attraverso un lungo e recintato viale e protetto da alberi secolari, così da garantire la privacy dei suoi abitanti. Il cantante ha rimodernato gli interni con pavimenti in travertino argentato che si estendono oltre le aree interne, arrivando fino agli esterni attraversando le ampie porte a vetri scorrevoli, creando quindi una continuità tra gli interni e gli esterni. Anche il patio sul tetto ha subito interventi di rinnovo infatti ora è dotato di una grande area salotto e un pozzo del fuoco per godersi la città dall’alto e ammirare la vista sull’oceano.

La tenuta è stata costruita nel 1963 ed è caratterizzata da linee eleganti e pulite. Comprende tre camere da letto e cinque bagni e vanta soffitti alti 10 piedi. La camera padronale è orientata in modo da poter sfruttare appieno la vista sui panorami della città. Ci sono poi una cucina professionale, una sala da pranzo formale, una sala multimediale, una palestra e una piscina con vasca idromassaggio.

di Marida Muscianese

