La casa di Cher in stile Tudor a Beverly Hills dal valore di 2,5 milioni di dollari

Diamo un’occhiata alla casa di Cher

Cherilyn Sarkisian LaPierre, conosciuta più comunemente con il sacro nome di Cher, ritorna a far parlare di sé in seguito al suo ritorno sul grande schermo con Mamma Mia! Here we go again. Il sequel del fortunato musical sulle note degli ABBA, torna con un cast davvero molto ricco: Meryl Streep, Colin Firth, Andy Garcia, Pierce Brosnan, Lily James, Amanda Seyfried e la new entry Cher con la sua voce magnetica messa in mostra l’ultima volta nel film Burlesque del 2010, al fianco di Christina Aguilera.

La casa di Cher a Beverly Hills

La carismatica cantante, attrice, produttrice e presentatrice californiana lascia la sua casa di Beverly Hills, sul mercato per 2,5 milioni di dollari.

Iniziata la carriera come corista, diventa poi una delle cantanti più celebri al mondo. Si cimenta anche nel cinema collaborando con attori di un certo calibro come Meryl Streep e Jack Nicholson, e riesce anche a vincere un Oscar per la sua performance in Stregata dalla Luna.

Ha avuto una vita costellata di amori, spesso più giovani di lei, e oltre ad essere diventata un’icona della moda è anche una delle icone gay femminili più influenti di tutto il mondo. Ormai superati i 70 anni, non ha mai nascosto di aver ricorso ad interventi chirurgici, tanto che molti la considerano un vero e proprio pioniere nell’industria della chirurgia estetica.

A quanto pare la diva americana ha deciso di abbandonare la sua casa di Beverly Hills dalla grande personalità, come la padrona.

La casa è circondata da meravigliose viste sulle montagne, ed ha un chiaro stile Tudor. E’ composta da quattro camere da letto molto luminose, tre bagni e una cucina spaziosa e abitabile dove predomina la pietra e il colore bianco che riflettono la luce naturale.

Gli ambienti sono molto grandi, con soffitti alti decorati con travi di legno, le porte francesi poi si vanno ad unire al mix di stili che compongono la casa dal forte carattere. Il bianco delle pareti e delle finestre si sposa benissimo con il legno scuro dei pavimenti e delle travi sul soffitto.

Nell’area esterna è presente anche un laghetto koi con una zona riservata alla meditazione e una terrazza privata. Una diva come Cher poi non poteva farsi mancare un centro benessere privato dove rilassarsi e mantenersi in forma.

