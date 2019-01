La casa di Bruce Willis immersa nella natura venduta per 15 milioni di dollari

La star di Die Hard, Pulp Fiction e The Sixth Sense ha venduto ufficialmente la sua proprietà nell’Idaho sul lungolago a Hailey per un valore di 15 milioni di dollari.

Diamo un’occhiata alla casa di Bruce Willis!

La casa di Bruce Willis immersa nella natura

L’attore Bruce Willis, famoso per l’avvincente saga poliziesca Die Hard, per il suo iconico personaggio nel cult Pulp Fiction e per aver vestito i panni dell’eroe in numerosi film come Armageddon, ha venduto la sua casa per un valore di 15 milioni di dollari.

L’ex proprietà della star si trova in una magnifica zona sul lungolago a Hailey, nell’Idaho, a sole 12 miglia a sud di Sun Valley. Si tratta della vendita residenziale più grande di sempre della zona.

La star di Hollywood ha iniziato i lavori della sua proprietà nel 2003, ricostruendola completamente e scegliendo uno stile lodge, quindi confortevole e accogliente. E’ composta da sei camere da letto, una casetta per gli ospiti e una palestra. Nel giardino che circonda la tenuta Willis si è divertito ad installare ruscelli e stagni, insieme ad una piscina riscalda di dimensioni talmente enormi che ha anche degli scivoli d’acqua, un’altalena con la corda e altri giochi acquatici.

La casa si trova su più di 20 ettari ad Aspen Glade, ed offre una vista mozzafiato sulle montagne circostanti.

La casa di Bruce Willis e la sua piscina mozzafiato

La piscina sicuramente attira l’attenzione per i vari scivoli e la caratteristica cascata, e non mancano tutto intorno altre attrazioni acquatiche tra stagni e ruscelli che arricchiscono la proprietà e le conferiscono un’atmosfera ancora più paradisiaca.

In occasione dei lavori di ristrutturazione il proprietario ha anche fatto costruire una casetta appartata per gli ospiti e una palestra super attrezzata, perché si sa le star di Hollywood devono mantenersi in forma!

La Tenuta di Bruce Willis

Vista la location naturalistica e le grandi vetrate che abbracciano la casa, la luce naturale di certo non manca, rendendo la tenuta ancora più rilassante. Il legno è l’elemento predominante sia dentro che fuori. Una folta schiera di alberi circonda la casa regalandole privacy e panorami montanari mozzafiato, mentre al suo interno grandi travi decorano il soffitto, pavimenti in legno caratterizzano il piano inferiore e rivestimenti in pietra si sposano perfettamente con lo stile rustico scelto dall’ex proprietario.

Una casa da sogna sperduta tra la natura più rigogliosa ma al tempo stesso dotata di ogni comfort degno di una vera star. Chi saranno i nuovi fortunati inquilini che godranno di tanta meraviglia?

di Marida Muscianese

