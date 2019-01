La Casa di Biancaneve Salta Fuori dalla Favola e Diventa Realtà!

La casa di Biancaneve sembra esistere davvero e non solo nei racconti dei Fratelli Grimm.

Siamo cresciuti con le storie, i racconti e le fiabe della buonanotte, poi tramutati in film d’animazione per la gioia delle nuove generazioni. Da piccoli ci hanno fatto vivere in mondi incantati, boschi magici, castelli e piccole casette immerse nelle foreste. Mai avremmo pensato che proprio quelle immaginarie location potessero diventare reali, ma a volte la realtà supera l’immaginazione!

È il caso di questa pittoresca casetta che venne costruita negli anni ’70 da una famiglia a cui la favola di Biancaneve doveva stare molto a cuore, visto che hanno deciso di rendere reale la casa dei racconti.

La deliziosa casina che sembra abitata dai 7 nani si trova a Olalla, nello stato di Washington nel Nord America. Il cottage da favola è di 2.800 piedi quadrati e comprende cinque acri di terreno. Un tronco di albero in plastica scavato accoglie nella zona cucina con pareti in pietra e mobili in legno. Le scale portano al loft del secondo piano. Non ci sono pareti regolari e squadrate, ma curve e avvolgenti, come se l’abitazione fosse stata scavata nella roccia. E’ composta da quattro camere da letto e quattro bagni, per questo potrebbe essere un perfetto B&B per passare la notte in una location alternativa.

E come se il suo aspetto non fosse già abbastanza fiabesco, si aggiunge anche una casetta sull’albero!

di Marida Muscianese

