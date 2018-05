Kico Arredamenti: Ad Ogni Spazio il Suo Stile

Kico al Salone del Mobile 2018

La Zona giorno e zona notte, sono i due ambienti della casa più importanti, in cui trascorriamo gran parte del nostro tempo. Due zone distinte ma unite da un comune denominatore, il nostro stile.

Kico è un’azienda tutta italiana che ha le sue radici in Abruzzo. Un territorio che ha saputo esprimere eccellenze assolute, culturali, sociali ed economiche e anche nella produzione artigianale.

Un forte legame con il territorio, che si trasmette nella concezione della casa firmata Kico. Non a caso il concetto chiave dell’azienda è “The Home. Made in Italy”, con cui Kico vuole posizionarsi in Italia e nel Mondo come player di riferimento nel settore del mobile dedicato alla casa, secondo uno stile progettuale personale, capace di raccogliere la promessa contenuta nella definizione “Made in Italy”. Non solo una casa dallo stile italiano, ma soprattutto una casa resa viva attraverso oggetti di qualità, fatti per durare nel tempo.

Kico è un’azienda protagonista nel mondo dell’arredamento della zona giorno e della zona notte. L’azienda suggerisce progettazione di stili di vita differenti, offrendo una vasta gamma di soluzioni d’arredo che spaziano dai mobili contenitori alle librerie, dal melaminico all’impiallacciato passando attraverso i laccati opachi e lucidi senza limiti di colori.

La sua collezione comprende ampie e diverse soluzioni per arredare zone living che si estendono dalla zona cottura alla zona notte.

Le linee principali sono:

Kico Life

Kico Life è una collezione di mobili bassi e alti dedicati agli open space, pensati per i living, perfetti per le zone di passaggio.

Kico Night

La stanza da letto Kico punta su armadi e cabine armadio in molteplici combinazioni, letti e complementi per ogni tipologia di spazio.

Kico Living

Ambienti contemporanei da amare e vivere quotidianamente, mantenendo il gusto del calore di un tempo.

I mobili design di Kico

Mobili design e soluzioni d’arredo per il living e la zona notte in una gamma infinita di combinazioni. Kico è specializzata proprio in queste soluzioni per la zona giorno e notte e tra i migliori prodotti dell’azienda ci sono librerie, mobili contenitori, pareti attrezzate, madie, cabine armadio, tavoli e complementi.

Tra i prodotti di punta Teca di Kico, molto più di una libreria ma una vero e proprio sistema di arredamento per “racchiudere/esprorre”. Sappiamo bene quanto sia importante la libreria nella zona living, per razionalizzare e a volte separare gli ambienti. Con Teca di Kico, la funzionalità diventa armonia.

La dimensione davvero importante, ma modulabile secondo ogni necessità, predilige una sistemazione che si appoggia alla parete per aver termine in uno spazio aperto dove vedere e immaginare oltre. Qui dominano le infinite possibilità di sistemazione di ogni spazio ed ogni ripiano.

Elementi scenici che celano spazi nuovi ed inaspettati regalando la possibilità di utilizzo aggiuntive e scomparti dotati di maggior privacy.

Una soluzione perfetta anche per separare gli ambienti. Il senso della raccolta e degli spazi sono tutti compresi nella proposta Teca 02. Filante, allungata e di ampia dimensione.

Tra le novità presentate al Salone del Mobile 2018, la composizione Teca per la zona notte e per realizzare delle meravigliose cabine armadio.

Scopri nel video le novità di Kico al Salone del Mobile 2018