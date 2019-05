“L’idea è di creare un paesaggio domestico basato sul concetto che se sono a casa con mia moglie sono di fronte a una libreria ma se devo fare una festa e ricevere tanta gente la classica configurazione ad “elle” del divano rappresenta una barriera. Ecco, con Westside di Poliform presentiamo un divano che può dar vita a una configurazione frontale, a un’isola e a infinite altre configurazioni, adattandosi a qualsiasi stanza, grazie anche a una collezione ampia di accessori come il portapenne o il mobile laterale”.

Così, intervistato per Case Design Stili, Jean Marie Massaud presenta il nuovo sistema Westside di Poliform, che reinventa l’esperienza dell’area living grazie a un sistema di moduli essenziali.

Espressione di un comfort versatile, adatto a qualsiasi contesto, dal residenziale al contract, Westside punta su cuscini di seduta adagiati su un sottile basamento in legno massello toulipier; alternanza tra schienali e braccioli in tessuto o cuoio e complementi in legno dai tratti fortemente distintivi, sintesi dell’alchimia tra Poliform e Jean-Marie Massaud, all’insegna di comfort, eleganza e atemporalità.