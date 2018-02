Interior Svizzera. Audacia Creativa sul Lago di Ginevra

Una villa dei primi del Novecento in Svizzera. Ampi spazi e solo cinque mesi di tempo per rendere unici gli interni.

Da questi elementi è partita la riflessione di Alexandra De Garidel, interior designer franco-svizzera al lavoro per dare un volto nuovo a questa abitazione di 750 mq, sviluppata su tre livelli e immersa in un parco di 5.000 mq. La richiesta dei committenti era di puntare ad un rinnovamento scenografico, tenendo conto di alcune esigenze specifiche: un’area fitness, una piscina con vista e una zona destinata al benessere, oltre a spazi da destinare agli ospiti.

Il percorso della designer è partito dall’ascolto. “Lo scambio con il cliente è una parte importante del mio lavoro; non voglio avere carta bianca; voglio coinvolgerlo nel progetto di interni ed essere coinvolta dalla sua follia. Può chiedermi di immaginare e di realizzare spazi assolutamente anticonvenzionali; non dico mai di no, perché il mio ruolo è quello di integrare le sue idee con le mie”, dichiara Alexandra. Anche questo intervento è nato da un dialogo aperto con il committente e il risultato non si è fatto attendere: un’abitazione elegante, originale, con una forte impronta contemporanea. I proprietari desideravano che la loro casa fosse principalmente accogliente.

Per questo la designer ha scelto il legno, utilizzato in essenze diverse in quasi tutti gli ambienti, ed eleganti tappeti dalle tonalità chiare. Gli arredi sono un tributo al design, specialmente a quello italiano, con la scelta di alcuni classici come la chaise longue LC 4 disegnata nel 1928 da Le Corbusier e resa celebre in tutto il mondo da Cassina a metà degli anni Sessanta. Anche l’arte, che la De Garidel considera “una fonte magica di ispirazione che abbatte le barriere”, gioca un ruolo determinante nella definizione dell’identità degli interni.

Opere come l’installazione Pirate di Simon Moretti o la scultura Hello Kitty Art Piece di Tom Sachs conferiscono agli ambienti una dimensione contemporanea, senza rinunciare alla vena divertente e quasi provocatoria suggerita dai proprietari durante il briefing con la progettista.

Il colore ha ispirato un percorso tematico, dalla pittura delle pareti agli arredi. Come l’arancio che caratterizza la parete di snodo tra il living e lo studio o il rosso scelto per le sedie dell’open space della cucina e per alcuni elementi della camera da letto, in aperto contrasto con il bianco degli altri arredi.

Proprio nella camera da letto padronale la designer ha puntato su un eclettismo ragionato. Al centro della stanza ha previsto un letto a baldacchino realizzato su misura, mentre nell’angolo dedicato alla lettura e al relax ha prevalso la formula total white della scrivania art deco, del sofà e del tappeto; sempre in questo stesso ambiente, la composita versatilità della designer si è tradotta in due sedute rosso fiammante, stesso colore di una delle pareti, su cui il paravento dell’artista Carmen Perrin disegna i motivi di una filigrana.

Ancora spazio per lo stupore nell’area destinata al benessere, al piano terra dell’abitazione. Una scenografica piscina coperta riflette, attraverso le grandi vetrate, i colori delago e del cielo, articolandosi in una attrezzatissima spa. Per la definizione di quest’area Alexandra De Garidel ha puntato sulla scelta di materiali caldi: il legno per il parquet e per il lavabo del bagno principale; una pittura sui toni del grigio scuro per le pareti; una composizione di specchi dal bordo dorato a forma di goccia. Ancora uno stile diverso, ancora una scommessa che conferma l’audacia creativa di una designer alla continua scoperta di commistioni di genere, di sperimentazione.

“Per fare questo mestiere ci vuole passione. È un mestiere fatto di desideri, di sogni, di genialità. Perciò ogni progetto è assolutamente unico. Perché ogni progetto”, conclude Alexandra, “rappresenta per me un’opportunità per testare nuove forme, nuovi materiali, nuove prospettive”.

di Floriana Morrone

Foto di Stephan Julliard / Cedric Widmer

