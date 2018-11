Interior Roma: un Perfetto Equilibrio di Colori e Materiali

Nel quartiere parioli della capitale, l’appartamento riletto da Filippo Bombace in un perfetto equilibrio di colori e materiali, con spazi a ritmo di eleganza.

A Roma, nel quartiere Parioli, l’architetto Filippo Bombace, fondatore e titolare dello studio Oficina de arquitectura, ha progettato e diretto i lavori di ristrutturazione dell’appartamento di una giovane coppia che aveva chiesto di dotare l’abitazione di un secondo bagno e di una ulteriore camera da letto.

Coadiuvato dall’architetto Teresa Paratore, Filippo Bombace è riuscito a trasformare i limiti di un progetto, da svilupparsi necessariamente sulla base di caratteristiche costruttive e impiantistiche già esistenti, in un’opportunità di rilettura degli interni in chiave nuova ed originale.

Un percorso che ha coinvolto con passione anche i proprietari, che hanno visto aprirsi ai loro occhi il mondo magico dell’interior design. Proprio l’interior design, infatti, è stata la leva che ha permesso di superare le restrizioni strutturali ed impiantistiche, trasformandole da ostacoli a stimoli per intuizioni creative diverse.

Nel rispetto, dunque, delle caratteristiche tipologiche, all’interno di una palazzina degli anni Trenta, l’appartamento evidenzia oggi una sobria vivacità, ossimoro risolto da un uso ragionato ed elegante, mai enfatico, del colore, in una palette composta armonicamente tra pavimento, arredi e finiture delle pareti.

Sulla base in parquet di rovere spazzolato rovere sahara, posato a spina francese diagonale, che corre su tutta la superficie dell’appartamento, il delicato lavoro di pittura delle pareti bianche si raccorda ad archi e cornici in azzurro polvere e a soffitti in rosa antico, che scandiscono gli spazi in chiave distributiva. Così, l’arco diventa una nicchia azzurra che accoglie il mobile portatelevisione in legno chiaro e che aggiunge profondità e prospettiva all’ambiente, riflettendosi nel divano, posto frontalmente, nello stesso tono d’azzurro.

In questo canovaccio di colori lievi, gli arredi sperimentano nuove possibilità espressive e compositive, attingendo al mondo del design scandinavo e a quello italiano degli anni Cinquanta e Sessanta, in una trama d’interni mai nostalgici e di sicura coerenza.

Una connotazione che investe non solo la zona giorno ma anche la zona notte, dove i colori sfumano dal rosa della testiera letto e della parete al viola della poltrona, senza diventare sdolcinati ma resi sobri dal rigore nordico di comò e comodini. Un gioco cromatico cui non si sottraggono nemmeno i bagni.

Uno, quello padronale, con accesso dalla camera da letto, abbina al severo ma trendy rivestimento in piastrelle bianche diamantate, tipiche della metropolitana parigina, alla composizione lavabo ad angolo in laminato bicolore, quasi un richiamo alle forme geometriche colorate dei quadri di Mondrian.

Nel secondo bagno, i colori neutri del rivestimento si abbinano a quello celeste della doccia, in una rilassante composizione cromatica ispirata ai toni della terra e dell’acqua. Nell’ambito di un progetto generale che esclude ogni dissonanza, sia materica che cromatica, la luce riveste un ruolo importante: strategicamente valorizzata quella naturale, l’illuminazione artificiale punta ad una presenza discreta, con elementi minimali o ad incasso abbinati a sospensioni a più alta visibilità.

Come quelle nella zona pranzo-cucina, combinazione di quattro corpi luminosi di uno stesso modello con diametri diversi, in bianco, nero e grigio, con calotta interna in oro anticato, o quella nell’ingresso, eclettica scultura in rame lucido che sembra librarsi dal soffitto rosa. Un’abitazione “classica con brio”, l’ha definita il progettista, Filippo Bombace. Spazi di vita dotati di una grazia leggera, che invitano ad una serena, armonica e razionale condivisione del quotidiano.

di Alessandra Valeri | foto di Serena Eller Vainicher

