Interior Roma: Abitare è Un’Opera d’Arte

Interior Roma: nel quartiere Parioli di Roma, Loto Ad Project ristruttura un appartamento di impianto razionalista dilatando la percezione dello spazio con strategici dettagli progettuali.

Per Loto Ad Project, studio di architettura e interior design con sede nel quartiere Parioli di Roma, “progettare deve tendere a un unico traguardo: migliorare ed innovare la concezione dell’abitare, all’insegna di uno stile e di un’eleganza che non devono mai parlare ad alta voce”.

Sottesa è la convinzione che “rincasare non è più chiudersi dentro, ma comunicare e raccontare una storia”, unica e irripetibile, come lo sono la vita e la personalità di ciascun committente.

Un approccio evidente anche in questo appartamento razionalista, all’interno di un palazzo dei primi del Novecento, recentemente ristrutturato per un giovane imprenditore appassionato di design e collezionista d’arte.

A pochi passi dallo studio, nel medesimo quartiere Parioli della capitale, l’edificio, che originariamente ospitava appartamenti di grande metratura destinati prevalentemente a professionisti, è stato suddiviso in unità abitative più piccole, come questa di 70 metri quadrati, attentamente organizzati in chiave estetica e funzionale per ospitare anche un piacevole living nel quale accogliere gli ospiti, come richiesto dal padrone di casa.

“File rouge della progettazione è stato il richiamo all’architettura razionalista, in un continuo dialogo fra l’interno e l’esterno del palazzo”, spiegano da Loto Ad Project.

Di pari passo, le scelte progettuali e i dettagli d’arredo sono stati tesi a “dilatare la percezione dello spazio, superando i limiti imposti dalla metratura ridotta dell’appartamento”, che è stato suddiviso in cucina/zona pranzo, camera da letto e bagno al primo livello, con un piano soppalcato in corrispondenza della cucina destinato invece alla zona living.

Enfatizzare la verticalità dello spazio – complici le grandi aperture vetrate della zona giorno su un balcone terrazzato con affaccio nel verde – ha spianato il campo a una lettura trasversale della casa, che oggi si manifesta nella sua tridimensionalità più totale.

Questo aspetto è evidente nella libreria a tutta altezza in ferro battuto, disegnata da Loto Ad Project e realizzata su misura che, congiungendo visivamente la cucina e il living soprastante, richiama il tema dell’architettura monumentale dichiarato con evidenza ancor maggiore nelle carte da parati di Wall&Decò.

Applicata alla parete della cucina che la congiunge alla scala, la prima, con il decoro Novecento firmato da Lorenzo De Grandis, sfoggia bande verticali che mimano una loggia monumentale e lasciano intravedere gli edifici dell’Eur sullo sfondo.

Nel progetto d’arredo, ricercati pezzi di design selezionati insieme al proprietario dialogano con i mobili su misura disegnati da Loto Ad Project.

La customizzazione del progetto, che caratterizza questa casa come ogni intervento di Loto Ad Project, si rende evidente anche nella zona notte, dove la decisione di incassare il letto sotto le finestre ha lasciato maggior spazio alle armadiature, una composizione a giorno con cassettiera integrata di Porro. La struttura del letto e la pannellatura in legno nel quale è stato inserito, che lo isolano dal vano finestra, sono state disegnate dallo studio e fatte realizzare su misura, nell’ottica di sfruttare nella maniera più ottimale lo spazio, senza inficiare l’allure che lo pervade.

di Anita Laporta

foto di Rosalia Filippetti

