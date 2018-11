Interior Parigi: il Tocco Parisian Chic

Nel VII° Arrondissment di Parigi il duo di BR Design Interieur ha riprogettato una penthouse nello stile sofisticato ma informale proprio dell’art de vivre francese

Seduti attorno al tavolo che arreda il terrazzo di questo originale attico si può ammirare la più famosa icona francese perché da ogni angolo del VII° Arrondissement di Parigi, ad ovest del centro della città, sulla rive gauche, la Tour Eiffel, con i suoi 300 metri di altezza, si mostra in tutto il suo metallico splendore. Il quartiere, dalla forma sagomata come un diamante, sede di numerose ambasciate e tuttora abitato dalle famiglie dell’aristocrazia francese, ospita alcune tra le più note attrattive turistiche parigine, tra cui l’Hôtel des Invalides, il Museo d’Orsay e il Museo Rodin.

Allo studio BR Design Interieur, formato da Raphaëlle Levet e Bénédicte Pierens, la committenza ha affidato il compito di ristrutturare questo immobile degli anni ‘70. Lo stile di questo duplex è sofisticato e non convenzionale ma molto accogliente; si tratta di una ridefinizione degli spazi in cui tutto è in perfetto equilibrio, oggetti, colori e materiali che connotano gli interni con un tocco di originalità: ottone, marmo, maioliche pregiate e granito, abbinati alle creazioni di alcuni marchi iconici come Gubi, India Mahdavi, Sarah Lavoine.

Delicato ma significativo il richiamo alla cultura decorativa nordafricana nella parete della cucina, rivestita con una composizione di zellige, le piastrelle in terracotta smaltata e vetrificata, caratteristiche dell’artigianato maghrebino che, in questo contesto, abbinate agli elementi di India Madhavi e Sarah Lavoine, introducono un dettaglio esotico all’ambiente parigino.

Una certa atmosfera bucolica regna ovunque, grazie alla splendida terrazza con giardino che perimetra l’intera area living, regalando all’abitazione luminosità e una costante relazione con l’esterno. Per questo aspetto della progettazione BR Design ha collaborato con i paesaggisti di Urban Green, un team composto da giardinieri parigini esperti di green design

per balconi e terrazze.

Un rivestimento in doghe di legno Douglas è stato utilizzato per ridefinire la facciata esterna, conferendole un aspetto grafico contemporaneo e al contempo naturale; una scelta poco conservativa rispetto allo stile dei tetti parigini ma realmente innovativa.

Negli interni, le scelte decorative hanno mantenuto una linea molto sobria ma fortemente identitaria, come per il pavimento a mosaico sui toni dell’indaco nella sala da bagno, in cui le due professioniste hanno saputo privilegiare anche la funzionalità e l’economia degli spazi, prevedendo un’area lavanderia che nulla toglie all’eleganza.

In uno stile che rivela una forte sensibilità femminile, Raphaëlle e Bénédicte hanno illuminato gli ambienti con colori chiari e naturali: quello del parquet con posa chevron; dei tendaggi in cotone naturale, delle pareti total white, dei divani del living. E i contrasti cromatici, quando adottati, lo sono in modalità semplice e raffinata, mai in contraddizione con l’idea di interni freschi e facili che ha guidato le due designer francesi. Un’attitudine a quel tocco Parisian Chic divenuto ben più di una tendenza.

di Emma Coleman | foto di BR Design Intérieur

Nessun contenuto correlato.