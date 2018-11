Interior Liguria: la Casa Degli Antichi Gelsi

Interior Liguria: un vecchio palazzetto in pietra rende omaggio nel nome all’antica coltura dei gelsi del luogo.

Due interior designer e il loro spazio relax, un connubio che non può che scatenare una esplosione di idee decor e di felici intuizioni.

Roberto Barbero e José Maria Rodriguez, dello Studio Rodriguez, hanno così pensato la loro casa per il fine settimana, dopo averla cercata e trovata nei dintorni di Alassio, dove ha sede lo studio: un importante palazzetto in pietra che hanno sapientemente restaurato, trasformandolo in un piccolo angolo di paradiso.

La Casa degli antichi gelsi, così è stata chiamata, in memoria della coltura dei bachi da seta, che nell’Ottocento era la principale risorsa del luogo, è stata infatti coerentemente progettata secondo un’attenta commistione tra passato e presente. Le parti interne nell’antica pietra si fondono con i moderni rivestimenti, più funzionali e pratici; i mobili vintage, trovati nei mercatini delle pulci del sud della Francia, si mescolano con preziosi tessuti contemporanei e lussuose scatole, involucri delle più note case di moda e di decorazione, da Hermès a Louis Vuitton e a Gucci.

Un’idea nata dal grande amore di Roberto e José Maria per il bello.

Una casa che oltre a tener conto di uno spiccato senso estetico, considera seriamente anche l’aspetto green, utilizzando energia fornita dal sole ed evitando dispersioni termiche grazie ad un’ottima coibentazione. È un progetto totalmente libero, in cui la creatività ha potuto dare il meglio di sé, essendo i progettisti anche proprietari e quindi indipendenti dal rapporto che di solito impegna il professionista e il committente a confrontarsi e condividere soluzioni.

Non si resta perciò sorpresi dal fatto che tutto risulti studiato fino all’ultimo dettaglio ma senza venire soffocato dalla maniacalità: l’atmosfera, così, è di leggerezza; una dolce aria vacanziera espressa con idee semplici, come la libreria aerea sospesa grazie a un gioco di riutilizzo degli stessi tralicci di cantiere; il grande albero che sovrasta l’ingresso, che non è altro che la colonna portante della casa ludicamente camuffata, o il divertissement della conta dei gradini della scala in resina che comunica i tre piani, con i numeri stampati da 1 a 34.

E, ancora, i bauli, le raffinate, vecchie valigie e le scatole sparse un po’ ovunque, che donano quell’ineffabile e poetico senso del viaggio. Una bellezza in cui i contrasti vengono calibrati per ricomporsi armonicamente, trasmettendo quel senso di pace e di relax capace di far sentire a proprio agio qualunque ospite.

La struttura esterna, totalmente in pietra si integra perfettamente nel contesto di questo minuscolo borgo, di cui si gode di una gradevole vista panoramica.

Complice il dolce clima ligure, festose serate tra amici vengono organizzate nell’attrezzatissimo patio-giardino che, in estate, diventa un grande salotto e una sala da pranzo open air, mentre in inverno fa da sfondo, attraverso le grandi vetrate ad arco, alla calda atmosfera della rustica cucina.

Un sapiente mix di stili e di soluzioni che è la firma riconoscibile di uno degli studi di architettura di interni più ricercati della regione.

di Roberto Begnini

Foto di Gianni Franchellucci

Nessun contenuto correlato.