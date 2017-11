Interior Lago di Como: Pura Energia per una Villa Design

Interior Lago di Como: da un rifugio dei cavatori di pietra, una villa ristrutturata con una grande attenzione alla sua storia.

Non è facile arrivare a Villa Torno: la strada s’inerpica tortuosa intorno alla collina fino alla scalinata scavata nella pietra: ottanta gradoni che culminano nella terrazza naturale della casa, arroccata sul lago di Como, con un panorama straordinario sullo specchio d’acqua racchiuso fra le montagne e i piccoli paesi allungati sulle sue rive.

Una fatica ampiamente ricompensata dallo scenario, lo stesso che, circa dieci anni fa, si è impresso indelebilmente in Erika Trojer, modella ed artista.

Ospite di un amico, architetto e proprietario della villa in fase di restauro, Erika si era innamorata del posto: “Avevo sempre sognato di possedere una casa immersa nella natura. Il paesaggio, la vista mozzafiato, la posizione strategica, vicina ai centri abitati eppure così riservata, e la forte energia che emanava, tutto mi diceva che quel luogo doveva essere mio”.

E infatti, sette anni dopo, con l’acquisto della proprietà, Erika diventa signora di questo suo personale rifugio, in cui viene regolarmente con la famiglia per il fine settimana e che affitta quando non lo usa.

In passato rifugio per i cavatori della pietra di Moltrasio, tipica di questi luoghi, la villa ha così mantenuto il legame con la sua storia ed oggi si presenta come la risultanza di tre corpi, allineati armoniosamente a partire da quello originario, totalmente in pietra.

Ed è ancora la pietra, a sottolineare il rapporto tra spazi esterni ed interni, caratterizzati da minimali arredi di design che aumentano il fascino dell’involucro strutturale.

Una scala in ferro nero si snoda tra i piani come un nastro, collegando il piano superiore, con tre camere da letto matrimoniali e due bagni, alla zona giorno a pianterreno, riscaldata da due camini e con pareti rifinite a gesso, fino al seminterrato: uno spazio relax, con la sauna, ma anche uno spazio ospiti, con camera da letto, bagno e ripostiglio.

Un posto idilliaco in cui, conclude Erika, “ci si spoglia di ogni preoccupazione, per abbandonarsi all’incanto della natura e al vento profumato di muschio”.

di Gilda Cortellesi

Foto di Mads Mogensen

