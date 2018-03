Interior Design con un Tocco di Classicismo per un Appartamento a Milano

Un appartamento in zona Sant’Ambrogio rinasce grazie all’intervento dell’architetto Marta Bastianello che ha rimosso la memoria degli anni ‘80 per riportare gli interni al nostro tempo.

L’appartamento fa parte di un elegante condominio nato nel 1969 nella zona di Sant’Ambrogio, a Milano. Negli anni ’80 fu ristrutturato da Gae Aulenti nello spirito del tempo e, quando l’architetto Marta Bastianello è stata incaricata della nuova ristrutturazione, si è trovata di fronte parquet e librerie in ciliegio, mattoni a vista per il camino, un controsoffitto a quota 2,60 metri per ridurre il volume degli ambienti e stanze che avevano porte piccole e finestre aperte su terrazzini a falda, rivestiti da piastrelle in klinker marrone testa di moro.

Il tetto/ terrazza era abbandonato e una grossa trave rovescia ne divideva lo spazio in due. I nuovi proprietari, una famiglia con tre figli, desideravano molta luce e ambienti comodi, organizzati in base alle loro esigenze. “La mia scommessa”, chiarisce l’architetto Bastianello, “è stata valorizzare i volumi, demolendo tutte le pareti e creando spazi più dilatati”.

Gli spazi della zona giorno sono fluidi, con un camino passante e una grande porta a bilico che collegano la zona studio/tv a quella living, pur mantenendo una connotazione precisa.

La cucina si trova alle spalle del soggiorno e, grazie alle aperture alle due estremità, garantisce i collegamenti sia con l’area pranzo interna che con quella esterna; al centro della cucina, la struttura ad isola è, al tempo stesso, funzionale blocco operativo cottura/lavaggio e elemento di convivialità.

Un discorso a parte meritano le finiture utilizzate per alcune pareti del living e del bagno, autentico esercizio di eleganza per le quali l’architetto ha scelto il trattamento Spatula Stuhhi, di Giorgio Graesan &Friends, uno stucco lucido e liscio, composto da calce e polveri di marmo prive di solventi, che richiama la tradizionale tecnica veneziana, conferendo agli ambienti un potente effetto materico e una forte personalità, senza togliere coerenza e continuità all’insieme.

Ai due lati opposti dell’appartamento, due scale si collegano al tetto/terrazzo. “Erano scale a chiocciola piuttosto ripide e strette”, puntualizza l’architetto; “ho potuto modificarle con accessi più ampi e renderle più scenografiche attraverso l’utilizzo di luci e materiali”. La trave rovesciata è stata ricoperta da un deck che collega le due areefunzionali della copertura, una dedicata alla zona living ed un’altra alla zona pranzo e alla cucina, cui il verde aggiunge un tocco decorativo oltre che pratico, con i grandi vasi di piante aromatiche.

Così, grazie a scelte architettoniche razionali e ad arredi iconici del design, l’appartamento vive con eleganza e un pizzico di ragionata eccentricità la sua seconda vita.

di Floriana Morrone | Foto Diana Lapin

